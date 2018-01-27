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(Görüntülü Haber)HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI 8 YARALI

( HABER- KAMERA Ahmet DAĞLISANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 8 kişi yaralandı

27 Ocak 2018 13:36

( HABER- KAMERA Ahmet DAĞLISANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, gece Sandıklı- Başkuyucak köyü yakınlarında meydana geldi. Erol Telli\'nin kullandığı 03 LZ 164 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini yetirmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak yol kenarındaki tarlaya savrulan araçta Erol Telli, Ramazan Keskin, Emine Keskin, Neşe Keskin, Hasan Keskin, Derya Telli, Ali Telli ve Türkan Telli yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılardan Emine Keskin ve Türkan Telli, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi.

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