(Görüntülü Haber)Habur'da taksi şoförlerinin tepkisi üzerine geçiş kısıtlaması kalktı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı\'nda, taksiler için getirilen sadece 08.00-20.00 saatleri arasında geçiş yapabilme kuralı, şoförler ve firma yetkilileri tepki gösterdi. Araç sürücüleri ve firma temsilcileri, uygulamayı Habur Gümrük Kapısı önünde toplanarak protesto etti. Tepkiler üzerine yeni uygulama kaldırıldı. Habur Mülki İdare Amirliği\'nce yolcu taşımacılığı yapan A2 ve B2 belgesine sahip araçların sadece gündüz 08.00 ile 20.00 saatleri arasında sınır kapısından geçiş yapma uygulamasına, araç sahipleri ve firma yetkilileri tepki gösterdi. Yolcu taşımacılığı yapan 96 ticari aracın firma temsilcileri, kararı protesto etmek için Habur Gümrük Kapısı önünde toplandı. Gümrük kapısı önünde kalabalığın toplanması üzerine jandarma ekipleri de burada güvenlik önlemi aldı. Gümrük kapısı önüne yığılan araçlar nedeniyle sınır kapısındaki küçük araç peronu adeta kilitlendi. Protestonun yapıldığı gümrük kapısı önüne gelen bazı siyasi parti ilçe başkanları ve Cizre Yolcu Taşımalığı Derneği Başkanı Aziz Acar, şoförleri sakinleştirerek gümrük yetkilileri ile görüşmek üzere Habur Mülki İdare Amirliği\'ne geçti. Habur Sınır Kapısı’nda gümrük yetkilileri ile görüşen heyet, kapı önünde bekleyen şoför, firma temsilcilerine bilgi verdi. Heyet adına konuşan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Hacı Güneş, \"Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan şoför arkadaşlarımızın Habur Sınır Kapısı’nda akşam 8 sabah 8 saatlerinde ortaya konan yeni uygulamadan dolayı bir sıkıntı yaşamaları üzerine Habur Mülki İdare amirliğini ziyaret ettik. Başmüdür ile görüştük. Yardımcı oldular. Bu sorunu çözdük. Habur durunca İstanbul’a kadar etkileniyor\" dedi. Gümrük Müdürlüğü\'nde gerekli görüşmeleri yaptıklarını aktaran Cizre Yolcu Taşımalığı Derneği Başkanı Aziz Acar ise, \"Sabah saat 08.00’dan akşam saat 20.00\'a kadar uygulanan bu sistemin eski haline dönmesini sağladık. Şu an eski hali ile devam edecek. Şoför arkadaşlarımızın gönlü rahat olsun. Onlardan bir ricamız var. Sadece gümrükte görevli memurlara kardeş, abi gibi saygıyı eksik etmesinler\" diye konuştu. Öte yandan eski uygulamada şoförler, 24 saat esasına göre geçişleri sağlanıyordu.