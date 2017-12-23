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(Görüntülü Haber)Gölet kenarında 'intihar notu' bulunan liselinin cesedine ulaşıldı

Cafer ELMAS/SÖGÜT (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi, 16 yaşındaki Kemal K

23 Aralık 2017 19:11

Cafer ELMAS/SÖGÜT (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Söğüt ilçesinde, geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi, 16 yaşındaki Kemal K.\'nın cesedi dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı. Söğüt Anadolu Lisesi 2\'nci sınıf öğrencisi Kemal K., geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal K.\'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı, \'Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum\' yazılı not ilçe yakınlarındaki Ertuğrulgazi Göleti kenarında bulundu. Kemal K.\'nın cesedi de bugün dalgıçlar tarafından Ertuğrulgazi Göleti\'nden çıkarıldı. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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