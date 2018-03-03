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(Görüntülü Haber)Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı (2)

BU KEZ ELEKTRİK DİREĞİNİN ZEMİNİ ÇÖKTÜ Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmaya yaptırılan battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında yaşanan göçükle birlikte 1 işçinin yaralandığı olay sonrası, bu kez de elektrik direğinin zem

03 Mart 2018 20:13

BU KEZ ELEKTRİK DİREĞİNİN ZEMİNİ ÇÖKTÜ Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından taşeron firmaya yaptırılan battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında yaşanan göçükle birlikte 1 işçinin yaralandığı olay sonrası, bu kez de elektrik direğinin zemini çöktü. Yaralı işçi Zekeriya Özyurt\'un (45) tedavisi sürerken, ara vermeden devam eden çalışmalarda yaşanan göçüğe yaklaşık 10 metre mesafedeki elektrik direğinin zemini, saat 15.30 sıralarında çöktü. Beton direk, önlem amaçlı bölgeye konan tahta bariyerlere yaslanıp kaldı. Bu nedenle Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bazı evlerin elektrikleri kesildi. Mahalle sakinlerinden Tugay Bayram, \"Bu yol üzerindeki evlerde elektrik tesisatlarımız, beyaz eşyalarımız zarar gördü. Bizim zararımızı kim karşılayacak? Büyükşehir Belediyesi m, yoksa ihaleyi alan firma mı karşılayacak? Binlerce lira zararımız var\" dedi. Öte yandan GDZ Elektrik A.Ş yetkilileri olay yerine gelerek kısa süre içerisinde akımı kesti. Emniyet güçleri trafik güvenliğini sağlayarak yolu geçici olarak araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri herhangi bir olaya karşı tedbir aldı. Öte yandan 3 kişinin gözaltına alındığı, şantiye çalışanlarının olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına yönelik davranışlarına kentten tepkiler yükseldi. CHP ve İYİ Parti yöneticileri, basın mensuplarının kamu görevi yaptığını belirterek, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik davranışları kınadıklarını açıkladı. Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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