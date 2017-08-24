(Görüntülü Haber)Gaziantep Sosyal dönüşümle başarı hikayesi yazdılar

Haber Mücahit YOLCU - Kamera GAZİANTEP-DHA)Sosyal dönüşümle başarı hikayesi yazdılar GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi?nden eğitim desteği alan çok sayıda öğrenci, başarı hikayesi yazdı. Öğrencilerin başarısıyla umutlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sizinle gurur duyuyorum, bize onur ve şeref verdiniz. Gözlerinize baktığım zaman gözünüzdeki ışık direkt kalbe gidiyor. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösterdiniz dedi. Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı projelerle sosyal belediyecilik anlayışını değiştirdi, Türkiye\'ye örnek oldu. Bu doğrultuda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi, yürüttüğü çalışmalarla sosyal dönüşüme katkı sunuyor. Kentte, risk altındaki parçalanmış aile çocuklarına ulaşan merkez, onların yarım kalan eğitimlerini tamamlamasına olanak sunuyor. Gönüllü öğretmenlerle topluma yararlı birey olmasının önü açılan öğrenciler, sınavlarda aldığı başarılı sonuçlarla merkezin emeğini boşa çıkarmıyor. Eğitimlerini tamamlayarak mühendis, polis, iktisatçı, yabancı dil öğretmeni olanlar ise, vefa borcunu ödemek için merkeze gönüllü destek veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi?nde, eğitim gören yaklaşık 30 çocuk ve gençle buluşup öğütler verdi. Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi?yle bir yıl önce tanışan, Halit Dağdemir isimli öğrencinin Çukurova Üniversitesi Eczacılık Bölümünü okuduğunu öğrenen Başkan Şahin?in mutluluğu gözlerine yansıdı. Dağdemir?i alkışlayan Şahin, öğrencinin başarısıyla gururlandı. Doğru ve planlı projelerin semeresini almanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Başkan Şahin, başarılı olan öğrencilerin diğer arkadaşlarına rol model olduğunu ifade ederek, Gözlerinize baktığım zaman gözünüzdeki ışık direkt kalbe gidiyor. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bizlere gösterdiniz. Bu işin mimarı, eski belediye başkanımız Asım Güzelbey\'dir, ancak bu işi sürdürülebilir kılmak da çok önemlidir. Başladığımız kurumla sonuca gitmek daha da önemli. Ekenlere de biçenlere de teşekkür ediyorum. Hayat büyük bir sınavdır. Hayat sınavı, bazı zaman bizlere eşit davranmayabiliyor. Hepimizin farklı sınavı var, ben de başkanlıkla sınanıyorum, sizin iyi yetişmeniz, iyi bir insan olmanız için gayret gösteriyorum, benim sınavım da bu. İnsanlara dokundukça muhteşem hikayeler ortaya çıkıyor, bu yüzden onlara fırsat eşitliğini sağlamak lazım dedi. Kentte 2 milyon insandan sorumlu olduklarını vurgulayan Şahin, Bir de bu nüfusa 500 bin Suriyeli sığınmacı eklendi. İmkanları herkese eşit bir şekilde vermek gerekiyor, ancak dezavantajlı gruplara da pozitif ayrımcılık yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz dokunup destek verdiğimiz zaman 2 milyonun kardeşliğini sağlamış oluruz. Bir çalışmaya, doğru temel atıldığında, çalışma doğru planlandığında içine biraz da sevgi kattığınızda çok büyük başarılar ortaya çıkıyor. Eğitiminizi alıp gelerek sizi yetiştiren kurumlara hizmet etme olgunluğunu gösteriyorsunuz. Gönüllü öğretmenlerimiz eğitim veriyor, onlar, tatilde çocuklarını alıp sahilde zaman geçirebilirdi ama onun bir derdi var, hayat öyle kolay değil, hiç birşey insanın önüne hazır konmaz, hep bir mücadeleyle geçer zamanı, Allah, ?İlmi çalışana veririm? diyor. İyi insan olmak, iyi bir doktor olmak, iyi bir mühendis olmak, iyi bir iktisatçı olmak gibi bir derdimiz var diye konuştu. Başkan Şahin, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Münir Önat Çocuk ve Gençlik Merkezi?nden ayrılmadan önce öğrencilere hediye verdi, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.