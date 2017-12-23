(Görüntülü Haber)Filistinli yönetmen Saleh: Hiç iç açıcı bir karar beklemiyorduk

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- FİLİSTİNLİ Yönetmen Nawras Abu Saleh, BM Genel Kurulu\'na sunulan karar tasarısının ezici çoğunlukla kabul edilmesine değinerek, \"Hiç iç açıcı bir karar beklemiyorduk. Çünkü onlar hiçbir zaman insanlığa insaflı bir şekilde davranmadılar. Böyle bir fark beklemiyorduk\" dedi. Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh, yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı \'Büyük Gelen Palto\' filminin gösterimi ve söyleşi etkinliğine katıldı. Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilere açıklama yapan Saleh, Türkiye ile Yemen\'in Kudüs konusunda BM Genel Kurulu\'na sunulan karar tasarısının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesine değindi. Saleh, Filistinliler olarak yanlarında duranları unutmayacaklarını belirterek, şöyle dedi: \"Dersek ki; BM\'deki kararlar pek önemli değil. Ama şunu diyebiliriz ki; oradan çıkan karar insanlığın hepsi bu Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasını kabul etmiyor. Kudüs, dünyada bir adalet gibi gözüküyor. Biz Filistinliler olarak yanımızda duranları unutmayacağız, unutturmayacağız. Filistinliler biliyorlar ki kim onlarla beraber, kim onları destekliyor, kim onların karşısında düşman gibi bekliyor. Biz, İstanbul\'da toplanan İslam Birliği Teşkilatı toplantısına kimin katıldığını biliyoruz. Gelmeyenlerin isimlerini zikretmeyeceğiz.\" Tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini beklemediklerine dikkat çeken Saleh, \"Hiç iç açıcı bir karar beklemiyorduk. Onlar hiçbir zaman insanlığa insaflı davranmadılar. Böyle bir fark beklemiyorduk ama böyle bir şey çıkarsa biz ona destek veririz ve sonuna kadar mücadele ederiz diyorduk. Savaş sadece silahla ve medya ile değil diplomasiyle de olabilir. Bu insanlara bir mesaj gönderiyor. Sorun, Kudüs işgal altında ve siyonistlerin elindedir. Orada yaşanan zulüm. Biz orada doğu, batı Kudüs diye hiç konuşmuyoruz. Tam olarak bir Kudüs\'ten bahsediyoruz\" diye konuştu. Filistin halkının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bakış açısı yönündeki bir soru üzerine Saleh, şu yanıtı verdi: \"Biz biliyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımız azınlık İslam ülkeleri kralları ile beraber, cumhurbaşkanları ile beraber, bizim davamızla beraber durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve biz bunu takdir ediyoruz. Ve buna iman ediyoruz. Ve kendisinin bizi sonuna kadar destekleyeceğini ve arkamızda olacağına inanıyoruz. Yani sadece konuşmayla veyahut bir şey yapmayla değil, uygulama da yapıyor. Sadece konuşma değil, uygulama da var. Ve biz bunu biliyoruz ki, Trump\'ın aldığı karardan beri onun karşısında bekleyen tek lider odur.\"