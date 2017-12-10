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(Görüntülü Haber)Fatma Girik'e 'Şoför Nebahat'lı yaş günü düzenlendi

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Klasik Otomobilciler Derneği, Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik'in 75

10 Aralık 2017 19:12

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Klasik Otomobilciler Derneği, Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik\'in 75. doğum gününü \'Şoför Nebahat\' temalı özel bir etkinlikle kutladı. Fatma Girik\'i, aynı filmde rol aldığı usta oyuncu İzzet Günay da yalnız bırakmadı. FATMA GİRİK: BODRUM\'DAN GELİYORUM İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından Nice Mutlu Yıllara, Şoför Nebahat Abla adıyla düzenlenen etkinlik için dolmuş durağı ve eski dolmuşlar getirildi. Kırmızı bir araç ile etkinlik alanına gelen Fatma Girik Şoför Nebahat abla olarak filmde oynadım. Şoför Nebahat teyze olarak geldim dedi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, Fatma Girik\'in yaşının 75 olduğunu söyleyince, Fatma Girik Serkan Okay\'ın eliyle ağzını kapattı. Serkan Okay bunun üzerine Aslında 60. yıl dedi. Girik “Ben Bodrum\'dan geliyorum orada oturuyorum zaten bir ayağım iyileşmedi bir ayağımda titanyum var. Doktorlarım \'Seni ileride tava yapacağız\' dedi. Oradan kalkıp geldim. Anneciğimde hassastır. Buradan koşa koşa havalimanına gidip evime yetişeceğim diye konuştu. PASTA KESİLDİ Sanatçı Fatma Girik\'i, aynı filimde rol aldığı usta oyuncu İzzet Günay da yalnız bırakmadı. Günay, Fatma ile telefonlarda ve eczanede annesine ilaç alırken buluşabiliyorduk. Çok eski dostum Fatma birlikte başladık nerdeyse. Sırdaşım benim. Aynı zamanda iyi ki bu klasik otomobilciler var da bizi buluşturuyor dedi. Filmde oyuncu olarak yer alan Sami Hazinses’e ait unutulmaz “Şoför Nebahat şarkısını, 47 yıl önce Münir Özkul adına stüdyoda seslendiren Feridun Güçlü de Fatma Girik\'i yalnız bırakmayanlardandı. Fatma Girik, İzzet Günay ile birlikte pastayı kesip birbirlerine ikram etti. Fatma Girik\'e günün anısına plaket verildi.

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