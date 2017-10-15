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(Görüntülü Haber)Fatma Girik, Memduh Ün için lokma döktürdü

Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- SİNEMA sanatçısı Fatma Girik, 56 yıllık hayat arkadaşı ve yönetmen Memduh Ün'ün ölümünün ikinci yıl dönümü nedeniyle Bodrum'daki evinin önünde lokma döktürttü

15 Ekim 2017 19:07

Nilüfer DEMİR-Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- SİNEMA sanatçısı Fatma Girik, 56 yıllık hayat arkadaşı ve yönetmen Memduh Ün\'ün ölümünün ikinci yıl dönümü nedeniyle Bodrum\'daki evinin önünde lokma döktürttü. Memduh Ün için lokma döktürten Fatma Girik\'i arkadaşları ve komşuları yalnız bırakmadı. Girik, lokmaları dağıtırken, hayranlarıyla sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Lokmaya almaya gelenler, sanatçıya \"Allah kabul etsin\" dileğinde bulundu. Fatma Girik, \"Memduh Ün\'ün ölüm yıldönümü yarın. Ancak, iş gününe denk gelmesi nedeniyle kimse olmayabilir, diye bugünden lokma döktürdük. Yoldan geçen araçları durdurup, lokmaları dağıtıyorum. Çünkü burası tatil bölgesi. Ben de tatile gelmiş olsam, böyle bir şey parayla satılıyor zannederim. Arabaları durdurup, insanları bilgilendirip, ikramımızı yapıyoruz. Böylece daha çok kişiye ulaşmış oluyoruz\" dedi. Bodrum\'un Torba Mahallesi\'nde Fatma Girik ile yaşayan Memduh Ün, 16 Ekim 2015 tarihinde, kronik böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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