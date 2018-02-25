T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Ev ve Plaj Giyim Tasarım Yarışması, defileyle sona erdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri ve tasarımı teşvik etmek amacıyla bu yıl 6'ncısını düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması defileyle sona erdi

25 Şubat 2018 15:55

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İhracatçılar Birliği\'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri ve tasarımı teşvik etmek amacıyla bu yıl 6\'ncısını düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması defileyle sona erdi. Ünlü mankenler tasarımcıların kıyafetlerini podyumda sergiledi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ev ve Plaj Giyim tasarım yarışması final defilesi Karahayıt Mahallesi\'ndeki bir otelde yapıldı. Defile öncesi konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, bu yıl ki yarışmanın \'3D Dreams\' temasıyla yapıldığı, Denizli\'deki tekstil kültürünün M.Ö. 2 binlere kadar dayandığını söyledi. Denizli\'nin, Türkiye\'nin havlu ihracatının yüzde 80\'ini kendi başına karşıladığını belirterek, \"Dünyanın 200\'den fazla ülkesine bu şehirden havlu ve bornoz ihracatı yapılıyor. Ev tekstili anlamında gerçekten güçlü bir konuma sahibiz. Uzun yıllardan beri de dünyanın en ünlü markalarına fason üretim yapıyoruz. Artık bu fason kültürden kurtulma adına, artık daha yüksek katma değerli ihracat yapma adına önce inovasyon, sonra Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya geçmeliyiz. İhracatçılar olarak 500 milyar dolarlık ihracat hedefini katma değerli ürünler üreterek gerçekleştirebiliriz. Global dünyada lider markalar çıkarmak en büyük hedefimiz. Bunun için markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyona önem vermeliyiz. Bu yarışmayı bu bakımdan önemsiyoruz. Yüzlerce başvuru arasından 10 kişi finale kaldı. Dereceye girecek olanlar dünyanın en iyi moda akademilerinde Ekonomi Bakanlığı\'nın bursuyla iki yıl eğitim alacaklar, dünya çapında bir modacı olma yolunda adım atacaklar\" dedi. Konuşmanın ardından yarışmada finale kalan tasarımcıların kıyafetleri Barış Murat Yağcı, Ece Begüm Yücetan, Ebru Öztürk, Gizem Barlak\'ın da aralarında bulunduğu mankenler tarafından defilede tanıtıldı. Ünlü modacılar Hakan Akkaya, Atıl Kutoğlu, Sedef Orman, Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan, Özlem Erkan, dereceye giren yarışmacıları belirledi. Yapılan değerlendirme sonucunda Gülhan Ateş birinci, Melike Dolan ikinci, Şilan Göker üçüncü oldu. Abdul Cihat Sünbül de jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışma sonunda sanatçı Güliz Ayla da mini bir konser verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİBirliği DENİBEvPlaj Giyimi Tasarım YarışmasıYarışmadaPlaj GiyimKarahayıt MahallesiDefileTürkiyeMeclisi TİM Başkan VekiliDenizliBirliği DENİB Başkanı Süleyman KocasertDreamsDenizli Türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24