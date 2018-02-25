(Görüntülü Haber)Ev ve Plaj Giyim Tasarım Yarışması, defileyle sona erdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İhracatçılar Birliği\'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri ve tasarımı teşvik etmek amacıyla bu yıl 6\'ncısını düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması defileyle sona erdi. Ünlü mankenler tasarımcıların kıyafetlerini podyumda sergiledi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Ev ve Plaj Giyim tasarım yarışması final defilesi Karahayıt Mahallesi\'ndeki bir otelde yapıldı. Defile öncesi konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, bu yıl ki yarışmanın \'3D Dreams\' temasıyla yapıldığı, Denizli\'deki tekstil kültürünün M.Ö. 2 binlere kadar dayandığını söyledi. Denizli\'nin, Türkiye\'nin havlu ihracatının yüzde 80\'ini kendi başına karşıladığını belirterek, \"Dünyanın 200\'den fazla ülkesine bu şehirden havlu ve bornoz ihracatı yapılıyor. Ev tekstili anlamında gerçekten güçlü bir konuma sahibiz. Uzun yıllardan beri de dünyanın en ünlü markalarına fason üretim yapıyoruz. Artık bu fason kültürden kurtulma adına, artık daha yüksek katma değerli ihracat yapma adına önce inovasyon, sonra Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya geçmeliyiz. İhracatçılar olarak 500 milyar dolarlık ihracat hedefini katma değerli ürünler üreterek gerçekleştirebiliriz. Global dünyada lider markalar çıkarmak en büyük hedefimiz. Bunun için markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyona önem vermeliyiz. Bu yarışmayı bu bakımdan önemsiyoruz. Yüzlerce başvuru arasından 10 kişi finale kaldı. Dereceye girecek olanlar dünyanın en iyi moda akademilerinde Ekonomi Bakanlığı\'nın bursuyla iki yıl eğitim alacaklar, dünya çapında bir modacı olma yolunda adım atacaklar\" dedi. Konuşmanın ardından yarışmada finale kalan tasarımcıların kıyafetleri Barış Murat Yağcı, Ece Begüm Yücetan, Ebru Öztürk, Gizem Barlak\'ın da aralarında bulunduğu mankenler tarafından defilede tanıtıldı. Ünlü modacılar Hakan Akkaya, Atıl Kutoğlu, Sedef Orman, Emre Erdemoğlu, Niyazi Erdoğan, Özlem Erkan, dereceye giren yarışmacıları belirledi. Yapılan değerlendirme sonucunda Gülhan Ateş birinci, Melike Dolan ikinci, Şilan Göker üçüncü oldu. Abdul Cihat Sünbül de jüri özel ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren tasarımcılardan birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye ise 5 bin lira para ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Yarışma sonunda sanatçı Güliz Ayla da mini bir konser verdi.