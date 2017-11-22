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(Görüntülü Haber)Erzincan'da ulaşıma kar engeli

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi

22 Kasım 2017 00:36

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Erzincan\'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Erzincan -Sivas Karayolu\'nun 38\'nci kilometresi Sakaltutan Mevki\'nde ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Erzincan -Gümüşhane karayolu Ahmediye Mevki\'nde kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Yağışlı hava nedeniyle trafik ekipleri Erzincan- Sivas Karayolu\'nun 15\'inci kilometresinden itibaren TIR ve kamyonların geçişine izin vermedi. Karayollarına bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması süresince ağır tonajlı araçlar bekletildi.

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