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(Görüntülü Haber)Erzincan-Mantar toplarken mayına bastı

Tunceli'de mayına basan köylü, ağır yaralandı (2) 'BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU' Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken mayına basan Hasan Hüseyin Kılınç (20) askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne

07 Mayıs 2018 14:17

Tunceli\'de mayına basan köylü, ağır yaralandı (2) \'BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU\' Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken mayına basan Hasan Hüseyin Kılınç (20) askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında meydana geldi. İlçede çobanlık yapan Hasan Hüseyin Kılınç babası Nazım Kılınç ile birlikte mantar toplamak için dağlık alanda teröristler tarafından tuzaklanmış mayına bastı. Şiddetli patlama sonucu ağır yaralanan genç, ambulansla Pülümür Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kılınç, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hasan Hüseyin Kılınç ameliyata alınırken, baba Nazım Kılınç, dağda mantar ararken oğlunun önünde yürüdüğü sırada birden büyük bir patlama olduğunu ve yere düştüğünü söyledi. Nazım Kılınç, bacağından ağır yaralanan oğlunu sırtına alarak karayoluna taşıdığını bildirdi. Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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