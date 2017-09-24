(Görüntülü Haber)Eroğlu: Dereler ıslah edilmese, Arhavi'de büyük felaket olurdu EK

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçeye son 24 saatte 248 milimetre yağış düştüğünü ve bu rakamın Türkiye\'nin yıllık yağış ortalamasının 3\'de 1\'i olduğunu açıklayan Bakan Eroğlu, \"Dereler ıslah edilmeseydi büyük felaket olurdu\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Eroğlu, 89 milyon lira tutarında 14 yeni yatırım müjdesi ile geldikleri Rize\'ye toplamda 207 milyon liralık 16 tesisin kazandırılacağını açıkladı. Bakan Eroğlu, temeli atılacak tesislerle Rize şehir merkezi, 3 ilçe, 10 mahalle, 17 köy ve 2 bin 680 dekar arazinin taşkınlardan korunacağını, ormancılık projeleri ile Rize’de ağaçlandırma yapılarak ormanların bakımının sağlanacağını ifade etti. \'ORMANLARI GELİR GETİRİCİ OLARAK KULLANACAĞIZ\' Ormanlardan gelir elde etme projelerinin olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, şöyle dedi: \"Ormanları gelir getirici olarak kullanacağız. Mahallelere yakın ormanlık alanlar vatandaşlara gelir getirecek. Kızılağacı keseceğiz onun yerine bal ormanı kuracağız. Kestane ve çiçek balı üretilecek. Vatandaşlara vereceğimiz ceviz, badem, likapa fidanlarının dikimini sağlayacağız. Rize\'de Recep tayyip Erdoğan Üniversitemizle birlikte mavi yemiş seferberliği başlattık. Bu meyve kanser için bu bir. Gelir getirici türlerle hem araziyi koruyacağız hem de vatandaşlara gelirinden istifade etmesini sağlayacağız. Buda vatandaşlarımıza önemli bir müjdemizdir. \'ARHAVİ\'YE 248 MİLİMETRE YAĞIŞ DÜŞTÜ\' Artvin\'in Arhavi İlçesi\'nde dün akşam şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Eroğlu, ilçeye son 24 saatte 248 milimetre yağış düştüğünü belirterek \"Arhavi ilçemiz son 24 saatte 248 milimetrelik yağış aldı. Normalde Türkiye ortalaması 574 milimetredir. Neredeyse bunun 3\'de 1\'i son 24 saatte yağmış. Arhavi\'de dereleri temizlemiştik. Büyük bir sıkıntı olmadı. Bir çay fabrikasının alım tesisini su bastı. Dere yatağına kaçak çay alım tesisi yapmış. Allah\'a şükür bir sıkıntı yok. Bu dereler ıslah edilmese büyük felaket olurdu. Allah\'a şükür can kaybı yok. Bütün ekipler orada ve gerekli çalışmaları yapıyorlar\" diyerek halka \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti. Bakan Eroğlu, meteorolojide en ileri teknolojik sistemleri kurduklarını anlatırken gazeteciler ve haltan akıllı telefonlarına meteorolojik verileri bildiren programı yüklemelerini istedi. BAKAN BAK: SEL BASKINLARINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUZ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da her yağmur yağdığında yerel yöneticilerin dikkatlerinin arttığını belirterek bölgesel yağışların etkili olduğunu söyledi. Bak, \"Sizlerin planlaması ve yaptığı değerlendirmelerle bu yağışların oluşturması muhtemel riskleri aşıyoruz. Rize\'ye özel ilgi gösteriyorsunuz. Taşkın koruma planlamalarında kaynağından başlayarak aşağıya doğru planlı programlı yürütülmesi yönünde karar alındı. Yeşil doğamızı korumak ve zenginleştirmek için bu derelerin turizme ve bölgenin doğasına güzellikler katması gerekiyor. Sel felaketi ile baskınlarla oluşacak olumsuz görüntülerden uzaklaşmak istiyoruz. Bu çok önemli. İnsanların hayatları çok önemli\" diyerek Rize\'ye yapılan yatırımlardan dolayı Bakan Veysel Eroğlu\'na teşekkür etti.