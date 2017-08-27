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(Görüntülü Haber)Engellilerin su kayağı gösterisi nefes kesti

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA - DHA)ŞANLIURFA?da sıcak havadan etkilenen engellilere yönelik GAP Sukay'da düzenlenen etkinlikte engellilerin su kayağıyla yaptıkları gösterileri nefes esti

27 Ağustos 2017 14:18

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Uğur BUDAK-ŞANLIURFA - DHA)ŞANLIURFA?da sıcak havadan etkilenen engellilere yönelik GAP Sukay\'da düzenlenen etkinlikte engellilerin su kayağıyla yaptıkları gösterileri nefes esti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Dağeteği Mahallesi\'nde bulunan 35 bin metrekarelik gölet üzerinde inşa edilen GAP Sukay?da Şanlıurfa Engeliler Koordinasyon Merkezi\'nde eğitim gören engellilere yönelik etkinlik düzenlendi. Sıcak havada etkilenen engeliler, aileleriyle birlikte geldikleri tesiste şarkı söyleyip dans ederek, gönüllerince eğlendi. Ardından serinlemek için göletteki su kayağı, deniz bisikletleri ve kanoya binerek eğlenen engeliler, gösteri yaptı. Usta öğreticilerin desteğiyle gölette su kayağı yaparak, engelleri tek tek aşan engellilerin bu başarısını izleyen aileleri oldukça heyecanlandı. Engellilerin nefes kesen gösterisini izleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, \"Merkezimizde eğitim gören engellilerimiz burada serinleyip su kayağında kayıp oldukça neşeli dakikalar yaşadı. Onların mutlu olması bizleri de oldukça mutlu etti. Çünkü onlarında bu tür aktiviteleri yapmaları hakkı vardır. Onlarında yaşama tutunmaları, yaşamdan lezzet almaları gerekiyor. İnsanlarımızın mutlu olması, bizim temel hedefimizdir. Biz hepimiz birer engelli adayıyız. Bizler engellilere her zaman destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz\" dedi.

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