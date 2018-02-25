(Görüntülü Haber)Emirhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetelerdeki resimlerinden albüm yaptı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Mamak ilçesinde ortaokul öğrencisi Emirhan Gücük (12), bir yıl boyunca okul harçlıklarıyla aldığı gazetelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resimlerini keserek 200 sayfalık albüm oluşturdu. Mamak Ticaret Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Emirhan Gücük, bir yıl önce hayranı olduğu Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resimlerinden albüm oluşturmaya karar verdi. Gücük, okul harçlığıyla her gün birkaç tane gazete alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı takip etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın resimlerinin yer aldığı gazete kupürlerini keserek biriktiren Emirhan Gücük, bir yılın sonunda 200 sayfalık albüm oluşturdu. Mustafa- Nergiz çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Emirhan Gücük, oluşturduğu albümü Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye etmek istediğini bildirdi. Emirhan Gülcük, \"Cumhurbaşkanımızın bulunduğu gazete kupürlerinden bir albüm yaptım. Bunu Cumhurbaşkanımıza doğum gününde hediye etmek istiyorum. Onu çok seviyorum, ona çok dua ediyorum. Hani derler ya, \'küçüklerin duaları kabul olur.\' Ben Cumhurbaşkanımızın sağlık ve sıhhati için çok dua ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız doğum gününüz kutlu olsun\" diye konuştu. Anne Nergiz Gücük ise \"Emirhan Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Nerede bir gazete görse, fotoğrafını keserek albümüne koyuyor\" dedi.