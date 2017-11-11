(Görüntülü Haber)Elazığ orciğinin tescillenmesi üreticileri mutlu ettti

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ köylerinde bağ bozumu döneminde yapılan ve kış mevsiminde çerez olarak tüketilen orcik, Türk Patent ve Marka Kurumu\'nca tescillendi. Orcik tescili, üretici ve satıcıları mutlu etti. Elazığ\'ın asırlık lezzeti olan orciğin ünü il sınırlarını aştı. Elazığ Valiliği, orciğin kente özgü ürün olmasını resmileştirmek için harekete geçti. Valilik tarafından coğrafi bölge işaret tescilinin verilmesi amacıyla yapılan başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu\'nca onaylandı. Orciğin tescillenmesinden dolayı Elazığ\'da bulunan orcik üreticileri ve satıcıları da memnuniyetlerini dile getirdi. Orciğin yöresel olarak Elazığ\'ın en değerli lezzetlerinden biri olduğunu ifade eden orcik üreticisi Mustafa Altuğ, \"Tescillenmesini duyduktan sonra çok mutlu olduk. Orcik Elazığ\'ın bir değer kültürüdür. Çeşit ve kalite bazında çok iyi seviye yakaladık\" dedi. Orciğin tescillenmesinin Elazığ\'a büyük bir katkı sağladığını da ifade eden Altuğ, şunları söyledi: \"Altyapı çalışmaları başlamıştı. Sayin valimizin de önemli çalışmaları oldu. Uluslararası alanda da tanıtmayı düşünüyoruz. Fuarlara da katılmak istiyoruz. Almanya\'da yapılacak bir fuar var onu takip ediyoruz.\" Orciğin yararlını anlatan orcik satıcısı Fehmi Gencen, ise, şöyle konuştu: \"Orciğin kan yapıcı bir özelliği vardır. Daha doğal ve güzel bir tadı vardır. Orciğin yapımı oldukça zordur.İyi bir orciğin ince olur.Yapımı da ona göre kolaydır. Orciğin hası Elazığ\'dadır.Tescillenmesi satışlarımız da bir artış sağladı. Ankara ve İstanbul\'a oldukça fazla gönderiyoruz. Amerika\'ya bile gönderiyoruz. Talep oldukça fazla.\"