(Görüntülü Haber)(Ek görüntülerle)Ataşehir'de doktora silahlı saldırı (1)

Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR\'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir özel bir hastanenin ortağı olan Doktor Rüstem Üçel, hastaneden çıkarak aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu Üçel yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Rüstem tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.