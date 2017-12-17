(Görüntülü Haber)Dünya 3 bant bilardo şampiyonu Samsun'da

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Dr. Kamil Furtun Özel Türkiye Üç Bant Bilardo Turnuvası\'na dünya 3 bant bilardo şampiyonu Törbjörn Blomdahl da katıldı. Samsun\'da özel bir bilardo salonunda bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Dr. Kamil Furtun Özel Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya dünya 3 bant bilardo şampiyonu İsveçli Törbjörn Blomdahl\'ın yanı sıra 18 ilden 56 sporcu katıldı. Samsun\'a ilk kez geldiğini ve burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Blomdahl, turnuvaya katılan tüm sporcuların ve izleyenlerin eğlenceli bir zaman geçirmesini dilediğini söyledi. Turnuvayı organize eden Rıdvan Ekiz ise, \"Gönül verdiğimiz bir spordaki dünyanın en iyisi olan dünya şampiyonunu Samsun\'da ağırlamaktan çok heyecanlıyız. Kendisi 3 bant bilardoda efsane olan bir sporcu. Turnuvaya katılan ve takip eden herkes çok mutlu\" diye konuştu. Turnuvaya ismi verilen Göğüs Cerrahı Opr.Dr. Kamil Furtun (56), 29 Mayıs 2015 tarihinde, görev yaptığı Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi\'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Turnuvanın yarın sona ereceği belirtildi.