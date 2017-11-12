(Görüntülü Haber)DİYARBAKIR'IN 4 İLÇESİ KIRSALINDA YAPILAN OPERASYON TAMAMLANDI

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR\'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri kırsalında gerçekleştirelen operasyon tamamlanırken, operasyon bilançosu Valilik tarafından açıklandı. Operasyon kapsamında 1 PKK\'lı etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 9 Kasım\'da başlayan, \"Bayrak - 67 Şehit J.Er Kadir Görgülü\" adlı operasyonun 11 Kaasım gecesi tamamlandığı belirtilerek, \"Anılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas aramaları sonucunda; 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 1\'i terör örgütü üyeliğinden olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmaları sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alınmış, terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir\"denildi. Açıklamada, ele geçirilen malzemeler ile ilgili ise şöyle denildi:\"Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 24 adet jelikan bidonlar ile 1 araç ve 3 sırt çantası içerisinde; 1 adet M-16 P. Tf., 3 adet Kaleşnikof P. Tf., 4 adet anti-tank mühimmatı, 3 adet tabanca, 6 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka araç telsizi, 15 adet elektrikli fünye, 1 adet pompalı av tüfeği, 379 adet Kaleşnikof P. Tf. fişeği, 12 adet Kaleşnikof P. Tf. şarjörü, 174 adet M-16 P.Tf. fişeği, 1 adet M-16 P. Tf. el kundağı, 1 adet gece görüş monte hamili, 4 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği, 12 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 5 takım terörist kıyafeti, 1 adet teröristlere ait çelik yelek, 1 adet teröristlere ait hücum yeleği, 4 adet şemsiye, 6 adet tüp, 8 adet pil, 3 adet araç, 20 metre kablo, 2 adet kütüklük, 1 adet kelepçe, 1 adet uyku tulumu, 2 çift mekap ayakkabı, 4 adet fotoğraf makinesi, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet hassas terazi, örgütsel dokümanlar, 27 çuval içerisinde peksimet ekmek ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.\" Açıklamada, operasyonun narko terörizm ile ilgili faaliyeti kapsamında ise, Lice ve Kocaköy İlçeleri kırsal alanında piyasa değeri 105.846.500 TL olan 564,2 kg kubar ve 6.680,3 kg toz olmak üzere toplam 7 ton 244 kg esrar maddesi ile 2.750 kök kenevir bitkisi ve 800,03 kg kenevir tohumu ele geçirildiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, kenevir bitkisi ve tohumu numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındığı da belirtilerek açıklamada, \"Öte yandan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun\'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 6\'ncı Bölüm 18\'nci Maddesine istinaden, teşkil edilen komisyon gözetiminde, daha önceki tarihlerde Lice ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonlarda ele geçirilmeyi müteakip, adli emanet deposunda muhafaza edilmekte olan (47) ton esrar maddesinin 11 Kasım 2017 tarihinden itibaren Lice İlçe Jandarma Komutanlığı kışlasında yakılarak imhasına başlanılmıştır\"denildi.