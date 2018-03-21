T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Derik'te nevruz ateşini kaymakam yaktı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-  MARDİN'in Derik ilçesindeki resmi nevruz kutlamalarının ateşini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas yaktı

21 Mart 2018 19:12

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-  MARDİN\'in Derik ilçesindeki resmi nevruz kutlamalarının ateşini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas yaktı. Kafkas daha sonra kutlamaya katılanlarla birlikte halay çekti.

Derik\'te, nevruz etkinkinlikleri Aydın Ayaydın Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve çok sayıda vatandaş ile kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, nevruz ateşini Kafkas yaktı. Nevruz ateşinin üzerinden atlanırken, daha sonra protokol vatandaşlarla davul-zurna eşliğinde halay çekti. Resmi nevruz kutlamaları söylenen şarkılarla sona erdi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİK Mardin DHA  MARDİN DerikKaymakamBelediye Başkan Vekili Hakan KafkasKafkasDerikAydın Ayaydın ÖğretmeneviDerik KaymakamıBelediye Başkan Vekili Hakan Kafkas Cumhuriyet Başsavcısı BurhanJandarma Komutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24