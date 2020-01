(Görüntülü Haber)Derik'te eğitime katkı, şehit Kaymakam Safitürk'e vefa

Nezir GÜNEŞ-Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)-- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün anısına yaptırılan iki okul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Özel uçakla geldikleri Mardin Havalimanı\'ndan helikopterle Derik İlçesi\'ne geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Tacirler Camii\'nde şehit kaymakam Safitürk için okutulan mevlit programına katıldı. Cami çıkışında dağıtılan irmik helva tatlısından yiyen 3 bakan, daha sonra birlikte yaya olarak esnafı selamlayarak tamamlanan okulların olduğu mahalleye geçti. AYAYDIN: ŞEHİT KAYMAKAMIN İSTEĞİ ÜZERİNE BU OKULU YAPTIK Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün isteği üzerine Aydın Ayaydın\'ın babası adına yaptırdığı Mehmet Ayaydın Okulu\'nun açılış töreni yapıldı. Açılın öncesi Kuran-ı Kerim okutuldu, saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Ayaydın ailesi adına, İstanbul eski Milletvekili Prof. Dr.Aydın Ayaydın yaptı. Prof.Dr. Ayaydın, şöyle dedi: \"Bugün açılışını yapacağımız 24 derslik bu okulun yerinde yıllar önce 6 derslik küçücük bir ilkokul vardı. Biz 6 kardeş te bu İlk okulda eğitim gördük. Ancak, nüfusu ve dolayısıyla öğrencisi artan Derik\'jn bu mahallesinin ihtiyacını karşılayamıyordu, Derik Kaymakamlığı, bu okulun yerine 24 derslik bir okul yaptırmamızı teklif edince, Ayaydın ailesi olarak hemen kabul ettik. 4 ay gibi kısa bir sürede de bitirip, Milli Eğitim Bakanlığı\'na devrettik. Bu okulun yapımında en büyük emeği geçen kişi Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'tür. İnşaatın ilk gününden bitimine kadar geçen sürede şehit Kaymakam Safitürk, hemen hemen her gün inşaatın başında proje sorumlusu gibi mesai harcayıp, inşaatın gidişatı hakkında beni bilgilendiriyordu. Çok büyük emeği geçti. Kendisini burada rahmetle anıyorum. Bu okulda ilk görev yapan öğretmenlerden biri de Şehit Kaymakam Safitürk\'ün eşi Ayşegül Safitürk\'tü. Sevgili öğrenciler; Yıllar önce ben de sizin gibi Derik\'te doğdum ve bu okulda okudum. Türkiye\'nin en önemli kurumlarının başına geldim. Türkiye\'nın en büyük üniversitelerin birinde doçent ve profesör oldum. Türkiye\'nin ilk Bankalar Birliği Başkanı ve ilk Rekabet Kurulu Başkanı oldum. İki dönem TBMM\'de milletvekili olarak ülkeme hizmet ettim. Bu görevlere gelirken hiçbir engel görmedim ve ayırımcılığa uğramadım. Bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak her türlü görevlerde bulundum. İnanıyor ve umuyorum ki, yarın da sizler benim gibi Türkiye Cumhuriyeti\'nde çok önemli görevler üstlenecek ve Onurla taşıyacağınız bu ülkenin bir ferdi olarak önemli görevlerde bulunacaksınız.\" \"BU BAHÇEDEN MİLLİ ŞAMPİYONLAR ÇIKSIN İSTİYORUZ\" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı konuşmada, Ayaydın Ailesi\'ne teşekkür etti. Bakan Bak, \"Buralarda yetişen güzel insanlar, bakın burada okuyan değerli hocamız Aydın Ayaydın bey bu okulda okumuş. Kendisinin dediği gibi devlette önemli kademelerde görevler almış. Gelmiş kendi ilçesine bu güzel okulu yaptırmış. Çok güzel bir olay. Bizim bu tip yatırımlara, bu tip heyecanlara desteklere ihtiyacımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bölgemize ve Türkiyemiz\'in her yanına spor alanları yapıyoruz. Salonlar yapıyoruz, yüzme havuzları, gençlik merkezleri yapıyoruz. Gençlerimizin spor sahalarında salonlarda olmalarını istiyoruz. Gençlerimizin içerisinden bu bahçeden koşan buradaki salonda spor yapan havuzda yüzen gençlerimizin de Avrupa dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını istiyoruz. Ülkemizin bayrağını göklere çıkarmasını istiyoruz. İstiklal Marşımız\'ın okunmasını istiyoruz\" diye konuştu. \"BURAYA YAS TUTMAYA GELMEDİK\" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada, şehit Kaymakam Safitürk\'ün taziyenin yıldönümüne denk gelen bu tarihte Derik\'e yas tutmaya gelmediklerini anlattı. Bakan Soylu, şöyle konuştu: \"Belki bir taziyenin yıldönümü için buradayız. Ama biz buraya yas tutmaya gelmedik. Tam da ülkemizi hain eylemleri ile hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanlara karşı verilebilecek en güzel bir cevapla; eğitimle, okulla, kardeşlikle, birlikle ve beraberlikle buraya geldik. Buraya kayyum atanması ile beraber, buraya yapılan hizmetlerin bedeli 150 milyon liradır. Çok net ve açık söylüyorum. Eğer bu 150 milyon lira çocuklarımızın parklarına, voleybol, futbol, basketbol sahalarına, 210 kilometre yola, 110 bin metrekare parke taşına, kadın geliştirme merkezlerine gitmemiş, hizmetlere dönüşmemiş olsa, teröre kurşun olarak gidecek ve bu ülkemin insanlığının, birliğinin, beraberliğinin ortadan kalkmasına sebebiyet teşkil etmiş olacaktı. Allah, sizden razı olsun. Sizlere müteşekkiriz. sizlere minnettarız ki böyle bir anlayışı kucaklayıp destek verdiniz.\" \"EĞİTİM KALİTESİNİ YÜKSELTYORUZ\" Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, Aydın Ayaydın ve ailesine teşekkür ederek, \"Aydın Ayaydın ve kardeşlerine; babalarının adını yaşattıkları için, içlerinden çıktıkları topluma eğitim alanında yapılabilecek en büyük hizmeti yerine getirdikleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mehmet Ayaydın adı Derik\'te ilelebet yaşayacaktır. Nice Aydın Ayaydınlar bu okuldan mezun olacak. Türkiye\'nin yarınlarına imza atacak idareciler çıkacak bu okuldan. Bu; Türkiye\'de fırsat eşitliliğinin olduğunun en büyük göstergelerinden birdir. Derik\'ten çıkıp milletvekili olursunuz. Derik\'ten çıkıp Bankalar Birliği Başkanı olursunuz Derik\'ten çıkıp Rekabet Kurulu Başkanı olursunuz, Cenab-ı Allah\'a hamdolsun Türkiye iyi bir yolda gidiyor. Türkiye\'nin yarının aydınlık kılmanın yolu eğitimi daha iyi kılmaktan geçiyor. Türkye\'nin eğitimi bugün çok iyi bir yolda ilerliyor, eğitim kalitesini artırıyoruz. eğitimde fırsat eşitliliğini de sağlıyoruz\" diye konuştu. 3 BAKAN BİRLİKTE KURDELA KESTİ Daha sonra programda AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Valisi Mustafa Yaman da birer kısa konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından hayırsever Prof.Dr. Aydın Ayaydın\'a okulun fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti. Törenden sonra 3 bakan beraberindekiler ile birlikte okulun açılış kurdelesini kesti. ŞEHİT KAYMAKAMIN ADINI TAŞIYAN OKUL DA AÇILDI Okulda öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfıları gezen bakanlar, öğrencilerle sohbet etti. Bakanlar, daha sonra öğretmenler odasına geçerek buradaki öğretmenlerle bir süre görüştü. Öğretmenlerle toplu fotoğraf çektiren 3 bakan ve beraberindekiler, daha sonra hayırsever işadamı 22\'inci dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez tarafından yaptırılan Şehit Kaymakam Fatih Safitürk Anadolu Lisesi\'nin açılış törenine katıldı. Burada düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve şehit kaymakamın babası Asim Safitürk de video konferans ile bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlardan Derik\'in ihtiyaçlarını gidermesini isteyerek Derikliler\'e şehit kaymakamın mirasına sahip çıktıkları için teşekkür etti.