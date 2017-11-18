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(Görüntülü Haber)Derik'te boş sulama havuzuna düşen at, 4.5 saatlik bir çalışma ile kurtarıldı

Haber-KameraEmrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA)MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düşen at, Belediye itfaiye ekiplerinin 4

18 Kasım 2017 19:59

Haber-KameraEmrullah KARAKAŞ/DERİK,(DHA)MARDİN\'in Derik ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde 3 metre derinliğindeki boş sulama havuzuna düşen at, Belediye itfaiye ekiplerinin 4.5 saat süren bir çalışması sonuvu havuzdan çıkarıldı. Havuzdan çıkırmak için yapılan merdivene çıkmayan at\'ın ayakları bağlanıp iş manikası ile havuzdan çıkarıldığı görüldü. Derik İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Bilir\'e ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirtilen at, yapılan aramalar sonucu aynı mahallede sulama için kullanılan 3 metre derinliğindeki boş bir sulama havuzda bulundu. Havuzdan çıkamayan at\'ı kurtarmak için önce köylüler tahtalardan havuzda bir merdiven oluşturdu. Atın mlerdivenden yukarı çıkmaması üzerine bu kez atın gözleri bağlanarak merdiven ile çıkarılmak istenmesi de sonuç vermeyince Zabatı ve İtfaiye ekiphlerine haber verildi. Havuza gelen ekipler, 4.5 saat süren bir çalışma sonucu, atın ayaklarını bağlayıp halatlar ile iş makinasına bağlayarak havuzdan çıkarmayı başardı.Atın sahibi Hüseyin Bilir, Mardin Büyükşehir ve Derik Belediyesinin ekiplerine teşekkür etti.

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