(Görüntülü Haber)Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor\'a hemen hemen hiç pozisyon vermeden mağlup olduklarını belirterek, Sonlandırmaları iyi yapsak sonuç farklı olurdu dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, Bizim açımızdan kolay bir galibiyet olmadı diye konuştu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-1 kaybedilen karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Oyunun genelinde coşkulu bir futbol sergilediklerini ifade eden Aybaba, Düşündüklerimizin hemen hemen tamamını sahaya yansıttık. Hızlı çıkışlarda ilgili çalışma yapmıştık oradan bir gol yedik. Onun dışında iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Futbol bu. Sonlandırmayı bu kadar çok yakalayıp eksik rakibe golü yapamazsanız geriye dönüşte sıkıntılı oluyor. Ben yine de takımımı kutluyorum. İnanılmaz mücadele ettiler, rakibe belki de hiç pozisyon vermediler. Öne çıkışlardaki sonlandırmaları daha iyi kullanabilseydik final toplarını farklı bir maça doğru gidebilirdi. Devam ediyoruz, çalışacağız. Bundan sonraki maçlarla ilgili planlamalar yapacağız dedi. Bu maçta defansta Medjani tercihi ile ilgili olarak, Hızlı takıma karşı Vitaly\'nin sıkıntısı vardı. Organizasyon yapalım dedik. Rakibi iyi tanıyan, daha çabuk bir oyuncuyu tercih ettik. Bence de başarılı oldu. Futbol bu. Sonuna kadar bırakmayacaksınız. Bir pozisyonda herkes seyredince maç farklı bir noktaya geldi. Ben yine de oyuncularımızı kutluyor, seyircilerimize teşekkür ediyorum. Böyle devam edersek belki bir iki maç kaybederiz ama ondan sonrakileri kazanırız diye düşünüyorum. dedi. Aybaba, her takımın olduğu gibi kendilerinin de bazı sorunları bulunduğunu ifade ederek, Barcelona bile oyuncu alıyor. Çalışarak, takımdaşlık ruhunu güçlendirerek çözmeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz diye konuştu. ÇALIMBAY KOLAY OLMADI Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, Kolay bir galibiyet olmadı. Biçim açımızdan zor bir maç odu. Sivas takımı son haftalarda mükemmel bir istikrar yakalamış, özellikle kendi sahasında çok çok iyi oynayan bir takım. Bugün de çok iyi oynadılar. Biz de iyi mücadele ettik. Tabi ki hatalarımız vardı ama iyi şeylerimiz de vardı. Hiç bir zaman oyundan kopmadık. Bunun neticesinde de hakikaten iyi bir galibiyet aldık. Konumumuz itibariyle baktığınızda mutlaka bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bir tek bu maç değil, bundan sonra oynayacağımız 4 tane maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ama şu oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor, mutlaka bireysel olarak da iyi şeyler yapmalıyız. Bunların hepsinin farkındayız. Galibiyet aldık diye kendi hatalarımızı görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Bunların hepsini şu anda düzeltme şansımız yok. Önümüzde 4 lig 3 de kupa maçımız var. Bunları da iyi bir şekilde bitirdikten sonra da devre arasını her türlü iyi bir şekilde daha iyi bir duruma getireceğiz. Her türlü iyi bir şekilde de değerlendireceğiz. Belki takviye veyahut da belki çalışarak bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra daha iyi bir takım olacağız. Daha iyi bir duruma geleceğimize de inanıyorum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Geçen maç gibi son dakikalarda yine oyundan kopmadık, golümüzü bulduk. Bugün de aynı şekilde iyi bir galibiyet aldık. Teşekkür ediyorum bütün oyuncularıma. İnşallah bundan sonrasına bakacağız artık diye konuştu.