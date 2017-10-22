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(Görüntülü Haber)DEAŞ şüphelisi gece operasyonuyla yakalandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriyeli A

22 Ekim 2017 17:27

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Suriyeli A.E., polisin gece operasyonuyla yakalandı. Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Suriyeli A.E.\'nin Yeni Mahalle Atatürk Caddesi\'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Saat 03.00 sıralarında şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.E.\'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.E., sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi. FOTOĞRAFLI

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