(Görüntülü Haber)DAVUTOĞLU DIŞ VE İÇ POLİTİKANIN KATEGORİK OLARAK AYRIŞMASININ ORTADAN KALKTIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Haber-Kamera Ümit TÜRK İstanbul DHA Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeki 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda okuyucularıyla buluştu. Davutoğlu, dün çıkan \'Duruş Gençlerle Yüz Yüze\' kitabını imzalamadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kitabın olduğu her yerler; sevginin, muhabetin ve bilginin olduğu yerlerdir diyen Davutoğlu, fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduğunu ve düzenleyenlere teşekkür ettiğini belirtti. Kitap fuarına her sene ya okuyucu olarak ya da yazar olarak katıldığını anlatan Davutoğlu, Buradan feyz alırım. Çünkü buraya gelenler herhangi bir çıkar için gelmezler. Şahsi bir beklenti içinde olmazlar, aksine bilgiyi, hikmeti, irfanı ve ahlakı paylaşmak üzere gelirler dedi. ZİHNİMDEKİ GENÇLE YAPTIĞIM SOHBETİ KALEME ALDIM İnsanların saatlerce kitabı için yazarı bekliyor olmalarının Türkiye için ümitlendirici olduğunu ifade eden Davutoğlu, kitabında zihninde geçen bir gençle yaptığı sohbeti anlattığını söyledi. Davutoğlu, Başbakanlıktan sonra biraz daha vaktimin olduğunu düşünen gençlerden farklı sorular alıyordum. Üniversitelerden de talepler geliyordu. Düşündüm ki tek tek cevap vermem mümkün değil, topluca zihnimdeki bir genç ile bir sohbet mahiyetinde bir kitap kaleme aldım. Bir zihniyet devriminin gerektiğine inanıyorum. Sosyal ve siyasi değişimlerin öncesinde insanın kendisine, zamana, mekana, ahlaka, bilgiye, iletişime, aşka, dosta bakışını gözden geçirebileceği samimiyet ile paylaşabileceği bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Mademki bu kadar kritik bir tarihi eşikteyiz bunları yeni düşüncelerle aşabiliriz. Yeni düşünceler özgürlükçü bir bakış açısı ile dile getirildiğinde gençler tarafından tarihi bir fırsata da dönüşebilir. Onun için son bir yıl içerisinde bütün düşünce birikimimi yansıtacak şekilde böyle bir kitabı kaleme aldım. Bugün hem TÜYAP\'ta olmakta hem de okuyucularım ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum diye konuştu. DIŞ POLİTİKANIN GÜÇLÜ OLMASI İÇERİDEKİ GELİŞMELERLE DEĞERLENDİRİLİR Daha sonra bir gazeteci Davutoğlu\'na, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün, \'Dış politika evin içinde başlar. Önce evin içi düzenli olsun ki dış politika başarılı olsun\' sözlerini hatırlatarak, Sizin bu konuda tespitiniz var mı Kitabınızdaki gencin size bu konularla ilgili soruları oldu mu diye sordu. Davutoğlu bu soruya, Dış politika devlet politikası şeklinde teşekkül eder ki, bütün kademelerin katıldığı bir süreçtir. Biz de bu süreçte Türkiye\'nin dünyada en iyi şekilde temsil edilmesi ve sorunların barışçıl şekilde çözülmesi için çok büyük çaba sarf ettik. Artık dış ve iç politika hatlarının belirsizleştiği bir dönemden geçiyoruz. Şuanda Türkiye\'de veya başka bir ülkede dış politikayla irtibatlı olmayan bir sorun neredeyse yoktur. Aynı şekilde içerideki her gelişme de dışarıyı etkiler dışarıdaki her gelişme de içeriyi etkiler. Dış ve iç politikanın kategorik olarak ayrışmasının ortadan kalktığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi Suudi Arabistan da yaşananlar bir iç politika olarak mı sadece görülür yoksa dış politika olarak mı Lübnan\'daki gelişmeler gibi ya da sayın Trump\'ın Amerika\'nın başına gelmesiyle Amerika iç politikası dış politikasına döndü. Türkiye\'nin, demokratik çerçevede hak ve özgürlükleriyle örnek teşkil ettiği dönemde dış politikası daha güçlü olmuştur. Dış politikasının güçlü olması da içerideki gelişmelerle değerlendirilir. 15 Temmuz sonrası yaşanan ortak milli birlik bilincinin sürmesi ve hep beraber Türkiye\'nin gerçek anlamda dünyada otoriter eğilimlerin artığı bir dönemde, kutuplaşmanın arttığı bir dönemde Türkiye\'nin içeride ve dışarıda barışçıl bir söylemi ve milletin ortak kaderi yönünde bilincinin gelişmesini sağlamak hepimizin görevi. Düşünürler, akademisyenler, devlet adamları olarak hepimizin yapması gereken milletimizin ortak kaderi etrafında birleşmesi ve insanımızın evrensel standartlarda hak ve özgürlüklerden istifade edebilir hale gelmesi ve sistemimizin de bir daha 15 Temmuz benzeri darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmayacak şekilde sağlam temellere oturtulması hepimizin görevidir şeklinde cevap verdi. Davutoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra yeni kitabı \'Duruş Gençlerle Yüz Yüze\'yi imzaladı. YOĞUNLUĞA KARŞI ÖNLEM Öte yandan dün TÜYAP Kitap Fuarı\'na metrobüsle gelenlerin üst geçitte yaşadığı yoğunluk ve izdiham görüntüleri bugün oluşmadı. Görevliler, üst geçitte aldıkları önlemlerle yoğunluğun yaşanmamasını sağladı.