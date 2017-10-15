(Görüntülü Haber)Darıca Uluslararası Yarı Maratonu'nu Etiyopya ve Kenyalı atletler kazandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Darıca Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası 6. Yarı Maraton Koşusu\'nu erkeklerde Etiyopya\'dan Derara Desalegn Hurısa, kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai kazandı. Darıca Belediyesi\'nce bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton Koşusu\'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Koşuda erkeklerde Derara Desalegn Hurısa birinci, Kenya\'dan Sang Senard ikinci, Kenya\'dan Kalıpus Lomwai üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai birinci, Etiyopya\'dan Belaynesh Tsegaye Beyene ikinci, Kenya\'dan Esther Chesang Kakuri ise üçüncü oldu. Türk Milli Sporcu Esma Aydemir ise yarışmada 4\'üncülüğü kazandı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Atletizm Fedarasyonu Başkan Vekili Celalettin Demirkatar\'ın katılımıyla atletlere ödülleri verildi. Birinciliği alan atletlere 5 bin dolar, ikinci olan atletlere 3 bin dolar, üçüncülere ise 2 bin dolar verildi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yarışlara Dünya Atletizm Federasyonu tarafından bir gözlemcinin gönderildiği belirterek, dünya genelinde yapılan altın, gümüş ve bronz sıralamasında Darıca Uluslararası Yarı Maratonu\'nun bu seneden itibaren bronz kategorisinde olacağını kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Koşudan görüntüler Ödül töreni ve konuşmalar