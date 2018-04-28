T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği genel kurulunda kavga

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu'nda kavga çıktı

28 Nisan 2018 22:55

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Genel Kurulu\'nda kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu genel kurula, çevik kuvvet müdahale etti. Kavga nedeniyle Genel Kurul ertelendi. Elazığ Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler Birliği\'nin 4\'üncü Olağan Genel Kurulu bugün bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Sakin başlayan genel kurulda Birlik Başkanlığı\'na aday olan Zeki Beyaz ve Mahmut Sezer\'in konuşmalarının ardından üyeler oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi sırasında, iddiaya göre hayvan yetiştiricisi olmayan kişilere oy kullandırılması nedeniyle tartışma başladı. Grupların laf atışmalarının ardından, çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen kavgada, düğün salonunun sandalyelerinin havada uçuştuğu görüldü. Genel Kurul\'un güvenliği için salon dışında bekleyen çevik kuvvet ekipleri kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Çıkan kavga üzerine genel kurulun iptal edildiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞDHA ELAZIĞ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Genel KuruluSandalyelerinKavgaGenel KurulElazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler BirliğiOlağan Genel KuruluSakinBirlik BaşkanlığıZeki Beyaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24