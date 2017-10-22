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(Görüntülü Haber)D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu'nda süerücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı

22 Ekim 2017 12:21

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu\'nda süerücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybeti. Olay saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Huzurevi mevkiindeki meydana geldi. Uğur Armık(27) yönetimindeki 34 CJB 59 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 33 CNJ 72 plakalı TIR\'a çarptı. Kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsünün ceseti itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------- - Kaza yapan kamyonet - Trafik polislerinin çalışması -Olayı gören bir vatandaşla röp - İtfaiye ekiplerinin cesedi araçtan çıkarması - Cesedin ambulansa taşınması - Olayda hayatını kaybeden araç şoförünün vesikalığı -Genel ve Detay

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