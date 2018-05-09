T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Çocuğa istismardan tutuklandı, adliyeden kaçmaya çalıştı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran Konak (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı

09 Mayıs 2018 20:06

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Baran Konak (24), polisler belgelerini incelerken, adliyeden elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı. Konak, polisler tarafından adliye çıkışında merdivenlerde yakalandı. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi’ndeki parkta önceki gece, iddiaya göre, kız çocuğu M.K.\'ye (14) parkta cinsel istismarda bulunan Baran Konak, şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Konak, sorgulamasının ardından Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren Baran Konak, “M.K. 14 yaşında değil. O benim sevgilim, kız arkadaşım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Bursa 3\'üncü Sulh Hakimliği’ne çıkarılan şüphelinin, \'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismar\' suçundan tutuklanmasına karar verildi. Mahkemenin verdiği tutuklama kararı sonrası, polis memurlarının belgeleri incelemesini fırsat bilen elleri kelepçeli Baran Konak, uzaklaştı. Şüpheli ardından koşarak merdivenlere yöneldi. Şüphelinin kaçtığını fark eden polisler hemen harekete geçti. Çocuk Şubesi ekipleri ve adliyedeki polisler, Baran Konak\'ı adliye çıkışında merdivenlerde yakaladı. Şüpheli, Bursa E. Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA BURSAdaBaran KonakKonakMerkez YıldırımMeydancık MahallesindekiEmniyet MüdürlüğüMüdürlüğüBursa AdliyesineNöbetçi Cumhuriyet SavcılığındaBursaSulh HakimliğineMahkemeninTipi Cezaevine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24