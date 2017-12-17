(Görüntülü Haber)Çimento yüklü kamyon devrildi, yan yol trafiğe kapandı

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - Başakşehir TEM otoyolu yan yolda, virajı alamayan çimento yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Kamyonun dorsesinde taşınan çimento yola döküldü. Kaza nedeniyle TEM yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sularında TEM otoyolu İkitelli mevkii Edirne istikametinde yan yol üzerinde meydana geldi. 34 DU 2326 plakalı çimento yüklü kamyonun sürücüsü Zeki Aktaş, viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, devrilerek yan yattı. Devrilen kamyonun dorsesindeki çimento yola savruldu. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametindeki yan yol trafiğe kapandı. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, sürücünün virajda hızlı olduğu için kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Kaza yapan kamyon çekiciyle olay yerinin kaldırıldı. Yola dökülen çimento belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.