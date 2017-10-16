(Görüntülü Haber)Çiftçilerin en sağlam destekçisi Lassa, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü Tarsus’ta kutladı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - LASSA, \'Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak\' projesi ile 5 yıldır Türkiye’de çiftçileri ve sürdürülebilir tarım çalışmalarını destekliyor. Bu kapsamda çiftçilerin hayatının her alanına değer katmayı hedefleyen Lassa, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü Tarsus’ta kutladı. Gün boyu süren etkinlikte Lassa danışmanları sağlıklı ve dengeli yaşam için kadın çiftçilere destek sundu. Ödüllü yarışmalar ile etkinliğe katılan kadın çiftçiler ve çocukları keyifli anlar yaşadı. Brisa’nın öncü markası Lassa, Türkiye’de tarımın en büyük destekçilerinden biri olarak 2013 yılından bu yana “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak\' projesini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında bir yandan tarım mühendisleri aracılığıyla iyi tarım uygulamalarının ülke çapında yayılmasına katkı sağlarken bir yandan da tarım araçlarının emniyetli ve verimli kullanımı için danışmanlık sağlıyor. Çiftçilere değer sunma misyonuyla çalışmalarını sürdüren Lassa, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde Tarsus’ta kadın çiftçiler ve çocuklarına özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Lassa, evleri ve aileleriyle ilgili sorumluluklarının yanı sıra yoğun emek gerektiren tarım işlerinde günde ortalama 10 saat çalışan kadın çiftçilere sağlıklı ve dengeli yaşam için özel çalışmalar sundu. Lassa’nın alanında uzman danışmanları kadın çiftçileri kolaylıkla uygulayabilecekleri diyet ve egzersiz önerileri ile destekledi. Bu çalışmaların ardından gerçekleştirilen ödüllü yarışma ile etkinliğe katılan 300 kadın çiftçiden en başarılı ilk üç kadın çiftçiye akülü traktör hediye edildi. Etkinliğe katılan 120 çocuk ise t-shirt boyama gibi birçok aktivite ile eğlenceli vakit geçirme şansına sahip oldular. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından Tarsus’ta kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, \"Lassa Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak projesi ile misyonumuz tüm çiftçilerin hayatlarına değer katmak ve bu sayede tarımda, toplumumuzda, çevremizde ve ekonomimizde bir gelişim alanı yaratmaktır. Ülkemizde, kadın çiftçilerin pek çok farklı sıkıntıya göğüs gerdiğini biliyoruz. Bu bilinçle bir araya geldiğimiz Tarsuslu kadın çiftçilerin bir yandan onlara ayrılan bu özel günde keyifli vakit geçirmelerini sağlarken bir yandan da kolaylıkla uygulayabilecekleri sağlık önerileri ile onları desteklemeye özen gösterdik. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kadın çiftçilerle birlikte kutlamaktan memnuniyet duyduk\" dedi.