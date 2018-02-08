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(Görüntülü Haber)Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de bir kafetaryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderdiği için silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Mücahit T

08 Şubat 2018 20:33

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de bir kafetaryanın işletmeciliğini yapan kadına çicek gönderdiği için silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Mücahit T., 13 yerinden vurularak ağır yaralandı Sokak ortasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansırken şüphelilerin 19 kurşun sıktığı 13\'nün isabet ettiği anlaşıldı. Polis, olayda çiçek gönderilen H.Y.\'\'nin eski kocasını gözaltına aldı. Olayla ilgili iki kişi de aranıyor. KAFETARYA ÖNÜNDE İNFAZ Maltepe, Turgut Özal bulvarı üzerinde bulunan bir kafetarya da dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Mücahit T.,adlı kişi kafetaryanın önündeki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mücahit T., Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ÇİÇEK GÖNDERME YÜZÜNDEN OLMUŞ Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada yaralanan Mücahit T\'nin, kafetaryanın işletmecisi H.Y.\'ye çiçek gönderdiği, bu nedenle kadının eski kocası M.D. ile tartıştığını tespit edildi. Olay günü M.D. ve yanında bulunan A.M. ile ismi tespit edilemeyen 3 kişinin kafetarya\'ya çağırdıkları Mücahit T\'yi otoparkta vurdukları öğrenildi. 13 YERINDEN VURULDU Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında Mücahit T\'nin dakikalarca kurşunlandığı şüphelilerin 19 kez ateş ettiği belirlendi. Şüphelilerin 13 kez Mücahit T\'yi vurdukları tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin Mücahit T\'nin yerde hareketsiz kalması üzerine olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Polis olaydan sonra eski koca M.D.\'nin yakalandığını diğer şüphelilerin yakanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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