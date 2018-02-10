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(Görüntülü Haber)Cezaevinden çıktı, 13 saat sonra yine hırsızlık yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra, bir eve girip, cep telefonu ve küpe çalan Murat Karataş (36), tutuklandı

10 Şubat 2018 15:44

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye olduktan sonra, bir eve girip, cep telefonu ve küpe çalan Murat Karataş (36), tutuklandı. Geçen 6 Şubat\'ta Yeşilyuva Mahallesi’nde saat 04.30 sıralarında bir eve giren hırsız, 2 cep telefonu ve altın küpe çaldı. Ev sahibinin sesine uyandığı hırsız, zemin kattaki mutfak penceresinden atlayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, verilen eşkalden, şüphelinin Murat Karataş olduğunu saptadı. Bakım Yurdu Caddesi\'nde polisi görünce tanınmamak için başına kapüşon geçirip kaçmak isterken yakalandı. Karataş\'ın olaydan bir hafta önce yine hırsızlık suçundan cezaevine girdiği, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan 13 saat sonra hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Karataş, girdiği evin sahibi tarafından teşhis edilince, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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