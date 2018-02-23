(Görüntülü Haber)Çavuşoğlu: Karşımıza çıkanları Finike portakalı gibi ezer geçeriz (2)

\'KİM KORUMA SAĞLARSA BİZİM İÇİN EŞİTTİR PKK, YPG\' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Kumluca ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca Belediyesi\'nin yaptırdığı Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Kongre Merkezi\'nin açılışına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Kongre Merkezi\'nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın her yerinde eserler açtıklarını söyledi. Bir haftada Antalya\'ya 4 yeni fakülte açtıklarını belirten Çavuşoğlu, hedeflerinin üniversite sayısını 10\'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Batı Antalya\'da bir üniversite kuracaklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu üniversitenin adının da Tekeli Üniversitesi olacağını dile getirdi. \'KİM KORUMA SAĞLARSA BİZİM İÇİN EŞİTTİR PKK, YPG\' Konuşmasında Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na da yer veren Bakan Çevuşoğlu, \"Karşılaştığımız zorluklar karşısında zayıf olsaydık, savunma sanayimiz güçlü olmasaydı başımıza gelebilecekleri düşündünüz mü?\" diye sordu. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: \"Güçlü olmasak gözümüzü kırpmadan Afrin\'e gider miydik? Bize tehdit oluşturan kim varsa onu yok etmeye devam edeceğiz. Benimle masaya gelip konuşmak isteyenlerle konuşurum. Ama vatana, millete ihanet edenlere yapacağımız tek bir şey var; gömeceksin. Sen bana roket atacaksın, camideki iki kardeşimi şehit edeceksin, 17 yaşındaki kızımı şehit edeceksin, sonra ben sana fırsat vereceğim, yok öyle bir şey. Afrin\'e o girecekmiş, bu girecekmiş fark etmez. Teröristlerle kim mücadele edecekse bizim için sıkıntı yok. Ama teröristlere kim koruma sağlarsa bizim için eşittir PKK, YPG o ülke veya o kişi. Çözüm sürecini geçmişte denedik. İyi niyetle risk aldık. Hainler bunu suistimal etti. Tam tersi şehirlerde kendi kafalarına göre kantonlar, kuşatılmış bölgeler, çukurlar. Sonuç, oralara gömüldüler. Etek giyerek kaçmaya çalıştılar, kaçamadılar.\" ABD\'YE: TERÖRİSTLERE DEĞİL MÜTTEFİKİNE DESTEK VERİRSE İŞBİRLİĞİ ABD\'nin kendileri ile ilişkileri düzeltmeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, ABD\'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, \"Biz uzlaşmaya varız, ama bize verilen sözler tutulursa. Biz ilişkileri düzeltmeye varız ama bizimle dürüst olurlarsa. Teröristlere değil müttefikine destek verirse. Teröristlerle değil, Türkiye gibi güvenilir bir ülke ile işbirliği içinde samimi olursa. Yok FETÖ\'ya belge eksikmiş, yok. Nesine itiraz ediyorsun. Kuracağız mekanizmayı. Mart ayında ilk etapta uzmanlarımız buluşacak. Sonra ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile buluşacağız. Vaat dönemi ve oyalama dönemi bitti, somut adımlar atılmalı. Tüm dünya ile böyle çalışıyoruz. Biz neyi kabul edersek o doğrultuda yaparız. Münbiç\'de başlayacağız, Suriye\'nin geri kalan bölgelerinde de teröristleri temizleyeceğiz. Yanı başımızda teröristlerle yaşayamayız. Bugün olmazsa yarın başlar tehdit olmaya. Bugün uyusa yarın yaz gelir, sıcaklar artar yılan sokar. Yılan bugün yerin altında uyuyor diye rahat olamayız\" diye konuş. AB\'YE SESLENDİ Avrupa Birliği\'ne (AB) de seslenen Çavuşoğlu, \"AB, ne istiyorsun Türkiye\'den veya ne istemiyorsun. Dürüst ve kararlı ol, ne istediğini söyle. Ne bize gelsin ne başka yere gitsin, köşede bir yerde beklesin. Bizim kontrolümüzde olsun, yok ya. Sen hangi Türkiye\'den bahsediyorsun. O Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye var, bunu itina ile öğretiyoruz\" dedi. HOLLANDA\'NIN ERMENİ SOYKIRIMI KARARI Eskiden bir ülkenin Ermeni meselesi ile ilgili bir karar aldığında kıyamet koptuğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: \"Ne önemi var, aldığın kararla neyi değiştiriyorsun. Artık ciddiye bile almıyoruz. Bizim için de hukuk için de yok hükmündedir. Yapmaya çalıştığı şey Türkiye\'yi rahatsız etmek. Bu karar, bu ülkenin içinde bulunduğu acı tablonun bir göstergesi. Yarın bu moda değişir, daha önce din savaşları yapıldığı gibi Katolik, Protestan savaşları başlar. İkinci Dünya Savaşı gibi kendi aralarında çatışmaya başlarlar. Geçmişten biraz ders alın. O günlere mi dönmek istiyorsunuz? Türkiye ile uğraşmayı bırakın, Türkiye sizin için bir güvence ve sigortadır. Türkiye olmazsa Avrupa kıtası ve birliği aktör olamaz, istikrar olmaz.\"