T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Çanakkale'de Ukraynalı 3 insan taciri tutuklandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

25 Aralık 2017 22:18

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde dün saat 05.00\'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı \'Saraga\' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya\'ya götüreceklerini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENÇANAKKALE DHAEzineSuriyeliUkraynaTavaklıSahil GüvenlikGrup KomutanlığıABDKaçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24