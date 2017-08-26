(Görüntülü Haber)Büyük Taarruz'un 95'inci yıl dönümü kutlandı

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)ZAFER Haftası ve Büyük Taarruz\'un 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kocatepe\'de kutlama töreni düzenlendi. Kocatepe\'deki kutlamalar gece Çakırözü Köyü\'nde yoğun katılımla yapılan \'Zafer Yürüyüşü\' ile başladı. Sabaha karşı Kocatepe\'ye ulaşan gruplar, marşlar okudu. Zafer Yürüyüşüne katılanlara askeri birliklerce çorba, hoşaf ve ekmek dağıtıldı. Yürüyüş ve kutlamalar sırasında çok sayıda asker güvenlik önlemi aldı. Çevre il ve ilçelerden de jandarma ekipleri gelerek görev yaptı. Üşüyenlere Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından battaniye dağıtıldı. Kocatepe\'deki törene ise Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya, Hatice Özkal, CHP\'li Burcu Köksal, MHP\'li Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İkmal ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şiddetli rüzgara rağmen vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği Kocatepe\'deki kutlamada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saygı atışından sonra Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri Kocatepe Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Törende konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Özdemir Şan, Türk İstiklal Harbi\'nin son safhasını ve zirvesini teşkil eden Büyük Taarruz\'un ve zaferin ilk gününde kahraman Türk ordusunun Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihe altın harflerle yazılan büyük zaferin 95. yılını yaşamanın haklı gururu ve sevincinin yaşandığını ifade etti. Albay Şan, \"Kutsal vatan topraklarımızı istilaya ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı tüm imkansızlıklara rağmen yüce milletimizin ve kahraman ordumuzun sarsılmaz azmi yüksek irade gücü vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan büyük zaferin taarruzu 26 Ağustos 1922\'de büyük bir mücadele ruhu inanç ve azimle üzerinde bulunduğumuz Kocatepe\'den verilen emir ile başlamıştır\" dedi. Kutlama etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri daha sonra Kocatepe eteklerinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı\'nın en önemli kahramanlarından Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği\'ni ziyaret etti. Burada da anıta çelen sunan protokol üyeleri, şehitlikteki mezarları ziyaret edilerek dua etti.