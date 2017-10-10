(Görüntülü Haber)Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde, ticari taksi anayolda geri geri giderken arkadan gelen kamyonetle çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Mudanya Yolu Caddesi\'nde ana yol üzerinde geri geri gelen H.A.(51) idaresindeki 16 T 0357 plakalı ticari taksi ile arkadan gelen M.S.(33) idaresindeki 16 AE 883 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler yaralanırken kazayı gören vatandaşlar 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler ticari araç sürücüsü H.A.’yı ambulansa alarak ilk tedavisini orada yaptı. Kamyonet sürücüsü M.S. hafif yaralı olarak ambulansa alındı. Her iki yaralı da 112 ekipleri tarafından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.