(Görüntülü Haber)Bursa Bu kulede her gün aynı saatte şiir okunuyor

Bu kulede her gün aynı saatte şiir okunuyor Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Meydanı?nda yaklaşık 10 gün önce açılışı yapılan Şiir Kulesi?nde her gün saat 14.00?te şiir okunuyor. Şiir tutkunlarının ilgi odağı olan kulede aralıksız yılın her günü şiir okunacak. Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılan Şiir Kulesi, Bursa?da şiir tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Her gün saat 14.00?te Türkiye ve Dünya şairlerinden okunan şiirler vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Şiir kulesi yılın 365 günü hafta sonları ve resmi bayram tatillerinde de aktif olacak ve kuleden şiirler yankılanacak. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kulenin bir ilk olduğunu belirterek, kulede okunan şiirlerin farklı bir ritüeli olan bu anlayışın uzun yıllar sürmesini amaçladıklarını söyledi. Şiir dinletisine ilk olarak bu yıl ikincisini düzenledikleri \'Şiir Festivali\'nde başladıklarını ifade eden Bozbey \"Dünyada şiir denilince Nilüfer akla gelecek. Şiir saati denilince Nilüfer akla gelecek. Şiir saati denilince saat 14.00 akla gelecek ve şiir kulesi akla gelecek, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı akla gelecek, Türkiye akla gelecek. Bunu zaten bu nedenle yaptık. Çünkü Nilüfer\'in bir değeri var\" dedi. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı?nda bulunan ve heykeltıraşlar Ertuğ Atlı ile Selçuk Arık tarafından yapılan Şiir Kulesi, şiir dünyasını Türkiye?de temsil eden ve aynı zamanda şiirin okunabildiği tek anıt heykel olma özelliğine sahip. Yüksekliği 12 metre olan Şiir Kulesi?nde, Türk ve dünyadan 25 şairinin silüetleri, zemin bölümünde de 600?e yakın Türk şairin isimleri yer alıyor.