(Görüntülü Haber)Burdur'da mevlit okutuldu

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA)BURDUR\'da 1971 depreminde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu. Burdur\'da 12 Mayıs 1971 tarihinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen bölge olan merkeze bağlı Yarıköy\'deki mevlide Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileriyle vatandaş katıldı. Depremde yaşamını yitirenler için Kuran okundu, Müftü Hıdır Bayrak tarafından dua edildi. Daha sonra katılımcılara yemek ikram edildi. Vali Şerif Yılmaz, 1971 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden büyüklerimizi dualarla anmak için mevlit programına iştirak ettik. Cenabı-ı hak hepsine rahmetiyle muamele etsin. Duamızı yaptık, ikramları yedik. İkramları yapanlara da, hazırlayanlara da teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin. Cenabı-ı hak bir daha deprem felaketini, ülkemizde ve dünyada yaşatmasın. Ancak ülke olarak deprem kuşağı bölgesindeyiz. Dünyada deprem kuşağında yaşayan birçok ülke var. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra depremde can kaybı yaşanmıyor. Depreme dayanıklı bina yaptıktan sonra bina içerisinde ölüm olmuyor. Onun için de bizim son yaşadığımız deprem sonrası bir takım yasal düzenlemeler yapıldı. Yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılaşmayı sağlamamız lazım. Kendimizi de buna alıştırmamız lazım dedi. Köylülerden Süleyman Mutlu (91) deprem anına ilişkin, Hafif bir gürültü oldu. Sarsıntıdan 5 metre ileri fırladım. Allah bir daha o günleri göstermesin diye konuştu. Süleyman Şahin (86), Depremde annem yıkılan evin merteklerinin altında kaldı, güçlükle çıkardık dedi. Hüseyin Çiçek (86), Ben ev yaptırıyordum. Bir sallatın geldi, ustalar camdan atlayıp kaçtı. Köyün içi toz duman oldu diye konuştu.