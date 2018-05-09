(Görüntülü Haber)Bu okuldan mezun olan işsiz kalmıyor

İSTANBUL, (DHA) - TOPKAPI Okulları İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1\'inci Kariyer ve Teknoloji Günleri düzenledi. Okulun İkitelli OSB kampüsünde yapılan ve 3 gün sürecek olan Kariyer Günleri\'nde, öğrenciler ürettikleri ürünleri açtıkları stantlarda tanıtarak, sanayinin önde gelen firmalarıyla bir araya geldi. Topkapı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı T. Fırat Şuekinci, “Geçen yıl 740 mezun verdik ve bu öğrencilerin yüzde 72’si işe başladı. Bu okuldan mezun olan işsiz kalmayacak” dedi. Okulun konferans salonunda düzenlenen açılışa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal , Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı, Topkapı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı T. Fırat Şuekinci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, açılış kurdelesini kestikten sonra stantları tek tek gezerek ürünler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, ziyaret sırasında öğrencileri tebrik ederek, yerli ve milli üretime dikkat çekti. \"CARİ AÇIĞIMIZ YOK, TEKNOLOJİ AÇIĞIMIZ VAR\" Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, \"Türkiye\'de şu anda bin 80 tane Ar-Ge merkezi var. 300\'ü İstanbul\'da. Türkiye\'de 200\'e yakın tasarım merkezi var, bunun 85’i İstanbul\'da. Türkiye\'nin ihracatındaki yüksek teknoloji oranımız yüzde 5, ithalatımızda ise bu oran yüzde 15. Bizim cari açığımız yok, teknoloji açığımız var. Türkiye 2023 hedeflerinin giderken dünyanın süper güçleri arasına gireceğinden hiç endişeniz olmasın\" dedi. \"BAŞKA OKULLARA VE OSB\'LERE ÖRNEK OLUYOR\" Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ise, Bu okulda başarılı bir şekilde eğitim yürütülüyor. Başka okullara ve OSB\'lere örnek oluyor. Bu okul dünyada ve Türkiye\'de değişen şartlara göre önemli fonksiyonlar yerine getiriyor\" diye konuştu. \"ÜLKEYİ SİZ GENÇLERE EMANET EDİYORUZ\" İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tunalı da, öğrencilerle onur duyuyorum. Bu ülkeyi siz gençlere emanet ediyoruz. Sizlere bu dönemde ülkenin dört bir tarafı sarılmışken çok iş düşüyor\" ifadelerini kullandı. \"OKULDA NİTELİKLİ, ARANAN ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ\" Topkapı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı T. Fırat Şuekinci ise, \"Kariyer Günleri 3 gün sürecek, çocuklarımızı sanayicilerle buluşturuyoruz. Sanayi firmalarına şunu aktarmak istiyoruz; biz bu okulda nitelikli, aranan eleman yetiştirmek istiyoruz. Buyurun gelin sizin istediğiniz nitelikte eleman yetiştirelim. Bizi yönlendirin, ihtiyacınız noktasında eleman çeşitliliğini beraber sağlayalım. Vermiş olduğumuz eğitimler tam nokta atışı olsun\" dedi. \"740 ÖĞRENCİ MEZUN ETTİK, BU ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 72\'Sİ SANAYİDE İŞE BAŞLADI\" Okulda 3 bin öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Şuekinci, \"Geçen yıl 740 öğrenci mezun ettik, bu öğrencilerin yüzde 72\'si sanayide işe başladı. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. CNC tezgahı, Drone, 3D printer, elektrikli otomobil, deterjan üretiyoruz. Çocuklarımız sanayiye fason ürün yapmayı öğreniyor. Gerçek üretim yapan öğrenciler kendilerini sanayiye taşıyor. Bu okuldan mezun olan işsiz kalmayacak, fabrikalarımızda vasıflı, nitelikli elemanlarla dolup, taşacak\" açıklamalarında bulundu \"ATÖLYELERİMİZDE FABRİKA ORTAMI VAR, DERSLERİ PRATİK AĞIRLIKLI GÖRÜYORUZ\" Mekatronik bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Bahadır Yusuf Bozkurt, \"Okulumuzda öğretmenlerimizin yardımıyla 3 boyutlu yazıcı, CNC projeleri üretiyoruz. Derste gördüklerimizi evde pekiştirip okulda proje yapıyoruz. Ürettiğimiz 3 boyutlu yazıcı sayesinde örümcek robotlar, robot kollar ve çeşitli prototipler geliştiriyoruz. Atölyelerimizde fabrika ortamı var, dersleri pratik ağırlıklı görüyoruz. Liseden çıktığım gibi iş bulmak imkanım var. Buradan mezun olunca üniversite eğitimi alıp fabrikada mühendis olarak çalışmayı düşünüyorum\" diye konuştu. \"İŞSİZ KALMAK GİBİ BİR KORKUM YOK\" Otomotiv Bölümü 11\'inci sınıf öğrencisi Enes Er,\"Elektrikli araç, Türkiye\'de ilk defa lise öğrencileri böyle bir araç üretti. Araç 6 adet jel aküden oluşuyor. 3 kilovatlık motordan tahrik alarak hareket ediyor. Komple menzili 100 kilometre, 30 kilometre maksimum hızı var. Mezun olunca işsiz kalma korkum yok çünkü her şeyi uygulamalı olarak görüyorum\" ifadelerini kullandı. ÜCRETSİZ KOLEJ Okula kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden herhangi bir ücret alınmıyor ve bu sayede öğrenciler kolej imkânlarından ücretsiz yararlanabiliyorlar. Ücretsiz Özel Meslek Lisesi\'nde Motorlu Araçlar, Mekatronik, Makine, Elektrik Elektronik, Kimya Teknolojileri alanları var. (FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)