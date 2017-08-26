(Görüntülü Haber)Bozdağ Bazılarında Recep Tayyip Erdoğan kompleksi var EK

Haber-Kamera Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINARÇORUM, (DHA)Bozdağ Bazılarında Recep Tayyip Erdoğan kompleksi var BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çorum\'da Bazılarında Recep Tayyip Erdoğan kompleksi var. Türkiye\'deki siyasi partilerin bazılarında da var bu. Ben onların iç çektiğini görüyorum. Yani \'Keşke şu genel başkan, bizim genel başkanımız olsa\' diye iç çektiğini siz de görüyorsunuz, bi zde görüyoruz. Onun için her şeyiyle Cumhurbaşkanımızı taklite başlamış bir Kılıçdaroğlu\'nu da görüyorsunuz. Bu işler taklitle olmaz. Biraz mayada olacak. Yoksa dökme suyla bu iş olmaz. Ama döküyorlar, bakalım değirmen dönecek mi Dönmez dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı\'nın Çorum Spor Salonu\'nda düzenenen 6\'ncı kongresine katıldı. Bozdağ burada yaptığı konuşmada Türkiye\'deki bazı kesimlerin yanı sıra bazı batılı liderlerde de Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı kompleks görüldüğünü söyledi. Bozdağ, bunlara örnek olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel\'i gösterirken şöyle dedi İşte Gabriel kompleks içinde bir kişi. Hem hadsiz, hem çapsız. Kendi halkı ve ülkesini küçük düşürüyor bu çapsızlığıyla. Sen kimsin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kim Sen yan yana nasıl kendini koyarsın Bakın bu çapsız adamların kompleksli insanların ortak bir özelliği var. Güçlüye çatarak, saldırarak, halkın sevdiğinin üzerine hücum ederek kendisine güç devşirme hastalığı vardır. Ama bu hastalığın da tedavisi yok. Ama Gabriel, Türkiye\'ye gelirse şehir hastanelerinde onu emin olun tedavi ederiz. Onun için ben Türkiye\'ye davet ediyorum. Bu kompleks hastalığını Türkiye\'de tedavi edebilecek çok iyi uzmanlar var. Çok iyi hekimlerimiz var. Onu tedavi ederler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun samimi olmadığını söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti Kılıçdaroğlu yürüyor. Ama yürürken samimi değil. 15 Temmuz\'da samimi olmadığı gibi. Hani \'Ben tank görürsem üstüne çıkarım. Korkmayın darbe olmaz\' diye konuşuyordu. Tankı gördü Atatürk Havalimanı\'nda kapıdan göndü. Sonra ayarlanmalar yapıldı. Tanklar kenara çekildi. Sayın Kılıçdaroğlu sıvıştı. \'Belediye Başkanının evine gittim\' diyor. Orada perdeleri de iyi çekip kimsecikler görmesin diye olup biteni televizyondan seyretti. Demokrat insan, milletine inanan insan böyle mi olur Hak, özgürlük ve adalet diyen insan böyle mi olur Demoktasi milletin iradesini yok etmek için tanklar yola çıkmış, jetler ölüm yağdırıyor, beyefendi tanktan kaçıyor, eve sığınıyor ve oradan olup biteni takip ediyor. Ben şimdi soruyorum. Ankara\'dan İstanbul\'a yürüyünce, FETÖ\'cülerin, CHP\'lilerin \'Genel başkandı. Lider oldu\' dediği kişi, saklanırken, kaçarken, gizlenirken neydi o zaman Lider; Recep Tayyip Erdoğan gibi olur. Ölmeyi şereflerin en büyüğü görüp ölüme uçmayı göze alınca olur. Atatürk de öyle lider oldu. Anadolu\'yu işgal edenlere karşı, milletin önünde yürüdüğü için lider oldu. Atatürk\'ün de, Cumhurbaşkanımızın da yürürken sağında soğunda PKK\'cılar, FETÖ\'cüler bu millete, bu devlete düşmanlık yapan alçaklar hiç bir zaman olmadı. Bundan sonra da Allah\'ın izniyele olmayacaktır. Bozdağ, bazı kesimlerin şimdiden aday arama telaşı içine girdiğini, \'Kim aday olacak. Kim aday olmayacak\' hesabı yaptığını anlıterken, Sistem değişti; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Ama bu CHP, değişen sistemin farkında değil. Gelişen ve büyüyen Türkiye\'nin farkında olmadığı gibi. Halen parlementer sistem devam ediyor zannediyorlar. Yahu parlementer sistem bitti. Halk artık ona \'Son\' dedi. Yeni bir sistemin kapılarını araladı, \'Ben yeni sistemle yönetiliceğim\' dedi. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığına aday olmazsa, bunun Türkçesi \'Ben iktidar istemiyorum\' demek değil mi Yeni sistemde iktidar, parlementodan çıkmayacak, sandıktan çıkacak. İktidar yetkisini cumhurbaşkanı kullanacak. Anayasa\'dan haberi yok adamın. \'Ben olmayacağım, yani biz başka birini bulacağız\' O zaman CHP\'li seçmenler ya da aziz Türk Milleti sen iktidar olmayacaksan, iktidara talip değilsen sana niye oy versin İktidara talip olanlara oy verilir. Kendi iktidara talip değil. Başka birileri talip olacak, o \'Ben kukla olarak onu yöneteceğim\' hesabı yapıyor. Almanya, Avrupa\'sı başka ülkeleri \'Biz de böyle bir kukla isteriz\' dedikleri gibi herkes bir kuklayı alıyor. Emin oldun bu millet kuklayı, kuklacıları sevmez. Kuklayı ve kuklacıyı aklışlayanları da asla sevmez. Allah\'ın izniyle bu hesap tutumayacaktır. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konuşmasının ardından partisinin Bayat İlçe Başkanlığı kongresine katılmak üzere salondan ayrıldı.