(Görüntülü Haber)Bitlis Valisi'nden yeni yıla nöbette giren güvenlik güçlerine baklavalı ziyaret

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, yeni yıla karakol ve kontrol noktalarında vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek girdi. Vali Ustaoğlu, 2018 yılını, Bitlis\'te görev yapan asker ve polislerle karşıladı.Bitlis-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktası, Hersan Emniyet Amirliği, Özel Harekat Kontrol noktası, Tatvan Tugay Komutanlığı, Küçüksu Karakolu ve Bitlis-Van karayolundaki polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Vali Ustaoğlu, 2018 yılının millet ve memleket için hayırlara vesile olmasını diledi. Vali Ustaoğlu, \"Güvenlik güçlerimiz vatanın birlik ve beraberliği için kahramanca mücadele verdiyse bu kararlı mücadele 2018 yılında da devam edecek. İlimiz huzur, güven ve emniyet şehri olma yolunda. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Buranın en ücra köşesinde anne, baba ve sevdiklerinden uzakta görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. Emin olun ki; sizlerin yapmış olduğu bu kutsal görev sayesinde evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz, işlerimizi rahat bir şekilde yerine getiriyoruz\" dedi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar\'ın eşlik ettiği yeni yıl ziyaretlerinde, Vali Ustaoğlu, 20 dakika arayla dünyaya gelen Esma ve Tamer Şendöl ile Leyla ve Önder Irmak çiftlerinin bebeklerini, Bitlis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi\'nde ziyaret ederek çeyrek altın taktı. Vali Ustaoğlu,son olarak Bitlis\'te görev yapan güvenlik güçlerini, telsizden anons yaparak yeni yıllarını kutladı.