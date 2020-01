(Görüntülü Haber)Beylikdüzü Belediyesi Afet Bilgi Sistemi (ABİS)'i hayata geçirdi

İSTANBUL, (DHA) – TÜRKİYE’NİN doğal afet gerçeğini göz önünde bulunduran Beylikdüzü Belediyesi, Afet Bilgi Sistemi (ABİS) uygulamasını hayata geçirdi. Acil toplanma alanlarının, tehlike anında ulaşılması gereken kişilerin ve doğal afet anlarında neler yapılması gerektiğine dair bilgilerinin yer aldığı uygulama ile vatandaşların kendini daha güvende hissetmesi amaçlanıyor. Acil toplanma alanları arasında yer alan Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, ABİS uygulaması ve ‘Beylikdüzü Hazır’ internet sitesiyle ilgili bilgi veren Beylikdüzü Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, \"Android ve IOS işletim sistemli telefonlara kolayca indirilebilen ABİS’te acil durum toplanma alanlarımız yer alıyor. Şu an Beylikdüzü’nde 380 tane toplanma alanı var. Beylikdüzü’nde yaşayan 300 binin üzerinde vatandaş hem bu sistemden hem de ‘Beylikdüzü Hazır’ adlı internet sitemizden bu toplanma alanlarını bulabilecek. Ayrıca kişiler, acil durum için ABİS üzerinden belirlediği 5 kişiye, uygulamada yer alan acil durum tuşuna basarak ulaşabilecek. Böylece kişinin tehlikede olduğuna dair uyarı karşı tarafa iletilecek. ABİS uygulamasında ayrıca deprem çantasında neler olması ve çantanın nasıl güncellenmesi gerektiği ile afetlerle ilgili pratik bilgiler de yer alıyor\" diye konuştu. HER APARTMANA ACİL DURUM LEVHASI Bu uygulamaların dışında Beylikdüzü\'nde yaşayanların afet anında hangi alanlarda toplanmaları gerektiğini gösteren demir levhaların her binada yer alacağını dile getiren Çakılcıoğlu, binaların kimlik kartında yer alan karekodların da telefonlarla okutularak toplanma alanlarına giden haritalara ulaşılabileceğini belirtti. APARTMAN GÖREVLİLERİ BİLİNÇLENDİRİLİYOR Apartman görevlileri için de eğitim verdiklerini söyleyen Çakılcıoğlu, \"10 konu başlığı üzerinden düzenlenen bir sertifika veriyoruz. Bu konu başlıklarından birisi de, doğal afet zamanında apartman görevlisinin neler yapması ve vatandaşı nasıl yönlendirmesi gerektiğiyle ilgili. Şu ana kadar ilçede yer alan bin 200 apartman görevlisinden 600’ü eğitimden geçirilerek depreme ilişkin bilinçlendirildi\" dedi. Çakılcıoğlu ayrıca, doğal afet anlarında belediye bünyesinde çalışan kişilerin birbirleriyle ve diğer devlet kurumlarıyla ilişkilerinin nasıl olmasıyla ilgili hazırladıkları ‘Afet Acil Eylem Planı’nı da devreye soktuklarını söyledi.