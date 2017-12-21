(Görüntülü Haber)Başkan Sözlü'den, Abdullah Bin Zayed'e tepki

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed\'in, \'Medine Müdafaası kahramanı\' olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan\'ı \'Hırsız\' olarak niteleyen tweet\'ine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tepki gösterdi. Sözlü, tepkisini dile getirdiği açıklamasını, Ceyhan ilçesinde Fahreddin Türkkan adına 2009 yılında yaptırılan camide yaptı. Abdullah Bin Zayed\'in, Fahreddin Türkkan\'a gereksiz dil uzattığını belirten Başkan Sözlü, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Sözlü, \"Fahreddin Paşa, İngilizlerin esareti altına düşmesin diye Medine\'yi, Mondros Antlaşması\'ndan yani Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul ettiği anlaşmayı imzaladıktan sonra teslim olmayıp, aç kalma pahasına askerleri ile çekirge yiyerek ve en zor şartlarda savunmuştur. Peygamberimizin mezarının başında al bayrağımız dalgalansın diye büyük çetin mücadeleler vermiştir. O çöl kaplanıdır. O Medine müdafidir. O bu şerefli sıfatların hepsini hak eden bir büyük komutandır\" dedi. MİLLİ MÜCADELEYE DE KATILDI Fahreddin Türkkan\'ın esir düştüğü Malta\'dan kurtulduktan sonra Anadolu\'ya gelip milli mücadeleye katıldığını belirten Sözlü şöyle devam etti: \"Ne mutlu ki biz Fahreddin Paşa\'nın ve Gazi Mustafa Kemal\'in torunlarıyız. Onlar utansın ki İngiliz emperyalizminin Arabistanlı Lavrence\'nin torunlarıdır. Dün Lavrence ile yaptıkları iş birliğinin hala devamcısı olduğunun işaretidir. Fahrettin Paşa, Türk milletinin gönlünde hak ettiği yeri almıştır. Türk milleti ona şükran ifadesi için, Ceyhan\'da bu mabedi yaptırmıştır ki onun adı gönüllerdedir onun adı eserlerdedir. Müslümanlık aşkıyla peygamberin kabrini küffara teslim etmemek için mücadele etmiştir ve Atatürk\'ün silah arkadaşıdır.\"