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Politika

(Görüntülü Haber)Başbakan Yıldırım : Anlamıyorsa da anlayacağı dilden konuşmasını biliriz (1)

Haber-Kamera: KIRŞEHİR (DHA) Kırşehir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir 30

23 Eylül 2017 16:51

Haber-Kamera: KIRŞEHİR (DHA) Kırşehir\'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Kırşehir 30. Ahilik Haftası kutlamaları programında konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Bugünlerde Kuzey Irak\'ta bir takım işler oluyor. Orada Barzani efendi \'ben referandum yapacağım. Bağımsızlık peşindeyim\' diye bir sevdaya düştü. \'Yanlış yoldasın\' dedik kendini mahvedeceksin ziyanı yok ama burada yaşayan insanlara ne garezin var. Orada yaşayanlar kardeşlik içinde yaşıyor neden huzurunu bozuyorsun. Vazgeç bu sevdadan dedik. Ama anlamıyorsa da anlayacağı dilden konuşmasını biliriz. Bölgemizde proje yapanlar terör örgütlerini üzerimize salanlar şunu iyi bilsinler ne yaparsanız yapın hangi planı kurarsanız kurun bu milletin adı Türk milletidir\" diye konuştu.

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