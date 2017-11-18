(Görüntülü Haber)Bartın'da tabiat anıtında 'demir yürüyüş yolu' tepkisi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda bulunan sahile, rekreasyon projesi kapsamında yapılan 850 metre uzunluğundaki demir ve ahşaptan yürüyüş yolu protesto edildi. Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar Köyü’nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye’nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türlerinin de yaşadığı bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, \'2016 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı\' kapsamında uygulanan projede ilk olarak sahile 850 metre uzunluğuda demir ve ahşaptan yürüyüş yolu yapıldı. 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu bölgeye yapılan yürüyüş yolu tepki çekti. BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR CHP, Eğitim-Sen ve Bartın Halkevleri\'nden yaklaşık 50 kişilik grup, Güzelcehisar Sahili\'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Köylülerin de destek verdiği eylemde konuşan CHP İl Başkanı Mehmet Arslan, yapılan uygulamanın tabiat anıtına uygun olmadığını belirterek, projenin durdurulması gerektiğini söyledi. Eğitim-Sen Şube Başkanı Sedat Bora da şöyle dedi. \"Bu sözde proje, proje çizim ve sunum tekniğine aykırı, hiçbir peyzaj projesine uymamaktadır. Ölçeksiz, detaysız, ne yapılacağı belli olmayan; böyle bir proje ekosisteme ve kıyılarımıza telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir. 1\'inci derece doğal sit alanına asla uygulanmaması gereken bu projeye imza atan Bartın Üniversitesi öğretim görevlilerini, meslek etiğine ve saygınlığına, bilimsel doğrulara uygun davranmaya davet ediyoruz. Böyle bir projeyi Bartın’ın en güzel koylarından birisine layık görmelerini kabul edemiyoruz. Peyzaj Mimarları Odası’nı ve ilgili kuruluşları bu ucube projeyi tekrar incelemeye davet ediyoruz.\" Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Zeliha Havabilen de \"Bize böyle anlatmadılar. Biz demirleri görünce çok şaşırdık. Biz çocukluğumuzda bu kumsalda koşup oynardık. Şimdi demirlerle doldu. Burada lav kayalıklarını görecek insan kumsaldan da yürüyebilirdi. Demir yapmak nedir? Biz bu projeyi istemiyoruz. Bir an önce durdurulsun ya da daha güzel bir şey yapılsın\" diye konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı sahildeki basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı.