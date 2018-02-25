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(Görüntülü Haber)Bankada 'Montunda kuş pisliği' var diyerek 30 bin lirasını çaldılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, banka şubesinde Kerim Canlı'nın yanına yaklaşan ve omzuna dokunarak "Montunda kuş pisliği var" diyen 3 kapkaççı, Canlı'nın üzerini temizlediği sırada veznenin üzerine bıraktığı 30 bin

25 Şubat 2018 00:20

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, banka şubesinde Kerim Canlı\'nın yanına yaklaşan ve omzuna dokunarak \"Montunda kuş pisliği var\" diyen 3 kapkaççı, Canlı\'nın üzerini temizlediği sırada veznenin üzerine bıraktığı 30 bin lirayı çaldı. Olay dün, Körfez\'de bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Kerim Canlı, zaman zaman yardım ettiği esnaf arkadaşı Murat H.\'ye ait çeki ödemek için banka şubesine geldi. Sırada bekleyen Canlı\'nın yanına gelen bir kişi, omzunda kuş pisliği olduğunu söyledi. Kerim Canlı üzerinden montunu çıkarıp, peçete ile silmeye çalışırken, elinde bulunan parayı veznenin üzerine bıraktı. Bu sırada, bir kişi yardım etme bahanesiyle Canlı\'yı oyalarken, yanlarına yaklaşan diğer arkadaşları veznenin üzerindeki 30 bin lirayı aldı. 3 kapkaççı şubeden çıkıp kaçarken, paranın çalındığını fark eden Kerim Canlı bankanın güvenlik görevlisine haber verdi. İhbarla bankaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kapkaççıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kerim Canlı yanına yanaşan kişilerin, üzerinden yere pislik aktığını söylediklerini belirterek, \"Çek yatırmaya gittim. Sıramı bekliyordum. Birinci şahıs bana bağırarak, yerde çikolata izleri vardı, \'Bunlar senden dökülüyor\' dedi. Çocuğum var acaba cebimde çikolata eridi de onlar mı döküldü diye yere baktım. Bu sırada arkamdaki kişi omzuma basarak, \'Arkanda kuş pisliği var. Çıkar montunu da silelim\' dedi. Montumu çıkardım, elimdeki parayı vezneye koydum. Montu sildik. Bu sırada üçüncü şahıs parayı alıp çıkıyor. Arkalarından koştum, bankanın güvenlik görevlilerine haber verdim. O sırada sinirden ağladım\" dedi.

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