(Görüntülü Haber)Baloncular arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)ANTALYA\'da iki baloncu arasında çıkan kavgada 52 yaşındaki Durak Sarısakallı, 43 yaşındaki Mehmet Şeref Keskin\'i göğsünden bıçakladı. Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde bulunan kapalı perşembe pazarında meydana geldi. Aynı pazarda balon satan Durak Sarısakallı ile Mehmet Şeref Keskin arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonunda Durak Sarısakallı, Mehmet Şeref Keskin\'i göğsünden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Şeref Keskin, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek ameliyata alındı. Suç aleti bıçakla kaçan Durak Sarısakallı, olaydan 15 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durak Sarısakallı, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.