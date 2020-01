(Görüntülü Haber)Bakan Özlü: Türkiye’nin miyop bir ana muhalefeti var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- AK Parti Düzce Merkez İlçe 6’ncı Olağan Kongresi’ne katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’nin uzağı göremeyen, miyop bir ana muhalefeti var. Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar yakını da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar” dedi. AK Parti Merkez İlçe 6’ncı Olağan Kongresi Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanı Dursun Ay, partililer ve davetliler katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuşmasında CHP’yi eleştirdi. Bakan Özlü şunları söyledi: “Türkiye’nin, sadece bölgesinde değil, dünyada göz dolduran, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke olması için çalışıyoruz. 16 sene boyunca ne söylemişsek, neyin sözünü vermişsek, aynı çizgimizde devam ediyoruz. Sadece bugünü düşünerek değil, uzakları görerek politika üretmeye devam ediyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye’nin uzağı göremeyen, “miyop” bir ana muhalefeti var. Sadece miyop olsalar iyi. Bunlar yakını da göremiyorlar. Eleştirmeyi muhalefet sanıyorlar. ‘Hadi yapın, proje getirin’ dediğimizde, söyleyecek söz bulamıyorlar. Hep başkalarının ağzından konuşup, başkalarının gözlüğünden bakıyorlar. Bizi yıpratmak için, olmadık senaryolar yazıyorlar. Fakat asıl zararı ülkemize ve milletimize veriyorlar. Ülkemiz, tarihi bir dönemeçten geçiyor. Bu kritik coğrafyadaki kadim varlığımız tehdit edilmeye, her yandan kuşatma altına alınmaya çalışılıyor. İstiyorlar ki Türkiye, üretmeyen, ortaya iddia koymayan, kabuğuna çekilen bir ülke olsun. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bunun en somut örneğiydi. Beceremediler ama vazgeçmediler. Şimdi kendi ayıpları ile yüzleşmek yerine, üste çıkıp uydurdukları sanal krizlerle Türkiye’yi sıkıştırmaya, ötekileştirmeye çalışıyorlar. Ama buna fırsat vermeyeceğiz. Askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz, yurt içinde ve yurt dışında, Türkiye düşmanlarıyla aynı anda mücadele ediyorlar. Kalplerimiz ve dualarımız, her an onlarla beraberdir. Biz tüm dünyaya şunu söylüyoruz: Bulunduğumuz geniş coğrafyada, hiçbir güç, bize rağmen oyun kuramaz. Milli güvenliğimiz için, gerektiğinde sınırları aşarız. Bizler, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru koşmaya devam edeceğiz. Bu koşuda, en büyük dayanak noktamız milletimiz olacak.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan ise, konuşmasında CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"İdlib\'te bir asker şehit olursa bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan\'dır\" sözlerine tepki gösterdi. Karaaslan, şöyle konuştu: “Keşke bizi daha çok zorlasaydı. Keşke daha güçlü fikirler ve argümanlarla devlet ve memleket meselelerinde bir fikri olsaydı. Ama düşünebiliyor musunuz? Meclis\'ten teskere geçti muhalefet partisi lideri neyse hususi olarak bir rekora imza attı. Önce \'İdlib’e asker gönderilmesini destekliyoruz\' dedi. Saat 14.08. Saat 14.17 yani 9 dakika sonra eğer İdlib’te bir asker hayatını kaybederse bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır dedi. Dünyanın en hızlı çarkı. Büyük bir rekor. Şimdi nasıl güveneceksiniz? Nasıl beni temsil eder diyeceksiniz? Nasıl arkasında durur lafının diyeceksiniz? Biz geceden gündüze değişimleri çok gördük. Bir gün öyle bir gün böyleleri çok gördük ama 9 dakika gerçekten büyük bir rekor. O yüzden siyasetin de hakikaten Türkiye’de ki bütün meselelerin de en güvenli limanı şu anda AK Parti’dir.” Konuşmaların ardından Merkez İlçe Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı. Seçimlere tek liste ile giren Hakan Kuşçuoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı seçildi. FOTOĞRAFLI