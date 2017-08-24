(Görüntülü Haber)Bakan Fakıbaba: Suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Bakanlığı olarak bundan sonra tarımda kapalı sisteme geçiş yapacaklarını belirterek, \"Artık vahşi sulamaya son. Az olsun ama bundan sonra temiz olacak. Bundan sonra suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz\" dedi. Sivas Kongresi\'nin 98\'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında AGRO Sivas 4\'üncü Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı\'nın açılışı yapıldı. Fuara Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, diğer protokol üyeleri ve vatadanşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Tarım stratejik bir sektör enerji güvenliği ne kadar önemliyse ondan daha önemli gıda güvenliğidir. Gıda güvenliği de her geçen gün artacaktır. İnşallah bundan sonra bizim hedefimiz toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturacağız. Toprak suyla buluşursa, çiftçi bilgiyle buluşursa inşallah bereket gelir. Tarım meşakkatli ve zordur. Hazanda gazel baharda umuttur. Tarlaya atılan bir çekirdekten bin bostan bitirmek Allah\'ın rahmetinin bir tezahürüdür. Bundan dolayı da çiftçi bu milletin orta direğidir. Medeniyet toprağı işlemekle başlar. İnsan tarım sayesinde üretmenin bahtiyarlığına erer. Tarımla 80 milyon nüfusumuzu besliyoruz. Yurdumuzda misafir olanları besliyoruz. Ama onun dışında da ihraç ediyoruz. Ülkemiz birçok tarım ürününün de kendisine yetiyor. İnşallah bundan sonra da bunu daha da çok geliştireceğiz. Önümüzdeki dönemde Türkiye\'yi de Sivas\'ı da tarım da hak ettiği yere getireceğiz\" dedi. \"VAHŞİ SULAMAYA SON\" Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise, \"Probleminiz nedir dediklerinde hemen hemen bütün şehirlerde su ve eğitim deniliyor. Eğer su olursa suyu biz toprakla buluşturursak bizim çiftçi arkadaşlarımızın neler yapabileceğini ben çok iyi biliyorum. Çok çalışmamız gerektiğine inaniyoruz. Eğer biz toprağı suyla buluştunursak, eğer biz insanları eğitirsek, inanıyorum ki bu Türkiye\'nin önü açılacaktır. Tarlaları suyla buluşturduğumuzda bu Türkiye\'nin önünü Allah\'ın izniyle hızını kimse engelleyemez. Biz üreteceğiz. Çalışacağız. Güven ve samimi olmak çok önemli. Eğer biz istişare edersek, diyalog kurarsak, güvenirsek, olmaması için hiçbir neden yoktur. Biz üretene de saygı duyacağız. Arada katma değer sağlayan bütün arkadaşlarımıza saygı duyuyorum. Tarım olmazsa yaşam olmaz. Tarım üretmektir. Gıdayı üreteceğiz. Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tarım Bakanlığı olarak bundan sonra çizeceğimiz yol hep kapalı sistem olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana talimatı bu oldu. Artık vahşi sulamaya son. Az olsun ama bundan sonra temiz olacak. Bundan sonra suyun ve toprağın kıymetini bileceğiz. Su ve toprak Türkiye\'nin vazgeçilmez iki şeyidir\" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ve Bakan Yılmaz fuarın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Bakan Fakıbaba ve Yılmaz stantları gezdi. Stantları tek tek dolaşan Bakan Fakıbaba yavru bir Kangal köpeğini severek fotoğraf çektirdi. FOTOĞRAFLI