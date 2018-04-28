(Görüntülü Haber)Bakan Eroğlu: Kuraklığa rağmen su sıkıntısı yok (2)

AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ\'da esnafı ziyaretinde 24 Haziran\'da oylarını Ak Parti\'ye vermeleri konusunda söz istedi. Ak Parti\'yi ziyaret eden Eroğlu, daha sonra valilik önünde düzenlenen açılış töreninde toplam maliyeti 26 milyon lira olan 4 tesisin açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdi. Açılışta vatandaşlara seslenen Eroğlu, yaptıkları çalışma sonunda Ergene Nehri\'nin temizleneceğini belirterek, \"Bugün buraya geliş sebebimiz Ergene\'dir. Ergene bitmiş, ölmüş bir nehirdi. Bir gün Cumhurbaşkanımız beni aradı. \'Bu Ergene\'nin hali ne olacak?\' dedi. Ben de kendisine \'Bunları yapmayanlara ceza keseriz\' dedim. Cumhurbaşkanımız, \'Bırakın cezayı, burayı siz yapın\' dedi. Şu anda tam 13 tane ilin atık su arıtma tesis bitti. Hepsi şu anda işliyor. Yüzde 95 arıtma tesisi verimi var. Daha da verimli işletmeyle bu sayının yüzde 98\'e çıkması mümkün \"dedi. Tekirdağ\'ın sanayi, turizm ve tarım şehri olduğunu dile getiren Eroğlu, \"Ergene\'de dere ıslahlarının yüzde 90\'ını tamamladık. Katı atık tesisleri, deniz deşarjları, zirai ilaçlar kontrolü gibi 15 paketin maliyeti 4 milyar lira. Ama Ergene\'yi kurtarmaya değer. Derin deşarjı neden yapıyoruz. Sanayimiz var, sanayinin büyük kısmı Tekirdağ\'da. Tekirdağ hem sanayi hem tarım hem de turizm şehri. Ergene\'yi kurtarmak için katı atık arıtma tesislerini kurduk. Buradaki arıtma işleminden sonra sular Marmara Denizi\'ne verilecek. Böylece renk ve tuzluluk problemi hallolacak. Gelecek seneden sonra lağım suları Ergene\'ye akmayacak, Ergene tertemiz olacak. Ergene\'de balık tutulacak. Bu proje dünyanın sayılı çevre projelerinden birisi\" diye konuştu. \'ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYUNLAR VAR\' Bakan Eroğlu 24 Haziran\'da yapılacak seçimin Türkiye için önemli olduğunu söyleyerek, \"Önümüzde bir seçim var. Bu seçim tarihimizin en önemli seçimlerinden birisi. Ülkemiz üzerinde çok oyun oynanıyor. Bu ülkeyi ele geçirmek için Batı çok plan yapıyor. PKK\'yı kuran onlar, DEAŞ\'ı kuran onlar, alçak FETÖ terör örgütünü 30 yıl hazırlayan onlar. Ama onların bir hesabı varsa Allah\'ın da bir hesabı var. Onların hesapları altüst olacak inşallah. Bu bayrak ilelebet dalgalanacak. Minarelerde ezanlar ilelebet okunacak. Onlar istediği kadar hile yapsın, oyun kursun, Allah onların planlarını onların başına geçirecek. Buna yürekten inanıyoruz\" dedi. Eroğlu, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Vedat Çeliker Anaokulu bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilerle birlikte fidan dikti.